Más de 32 millones en un mes a países no favorecidos

COVAX. El mecanismo COVAX, del que forma parte Unicef, permitió distribuir en apenas cinco semanas, poco más de un mes, un total de 32,8 millones de vacunas en 70 países de ingresos bajos y medios, según la responsable de Emergencias de Unicef España, Lorena Cobas. “El mecanismo COVAX busca que las vacunas lleguen a todos los países independientemente de los recursos, que lleguen a todas las personas en el mundo y que la vacuna no sea un privilegio de los países ricos sino que pueda llegar a todas partes, porque si algo ha enseñado la pandemia es que hasta que no estemos todos a salvo, nadie lo va a estar”, indicó. La meta para 2021, según señaló, es distribuir vacunas en todos los países para cubrir a un 20 % de la población. En estos momentos, se encuentran en la primera fase que quiere llegar a todo el personal sanitario y sociosanitario, y prevén que hasta junio aproximadamente no avancen a la segunda fase, que sería la vacunación de mayores y personas con factores de riesgo.

Unicef se encarga de las licitaciones, negociaciones, del proceso de envío a los países y de apoyar a cada país para que puedan llevar a cabo una campaña de vacunación que “no deje a nadie atrás”. E.P.