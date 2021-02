Más de 500 vacunados en la prueba piloto realizada en Santiago y Barbanza

“Que vengan, que no pasa nada”. Es el mensaje que ofrecía a los medios uno de los vacunados con la primera dosis anti-COVID ayer por la mañana en el centro de salud de O Milladoiro. Él formó parte del grupo de 560 citados para realizar una prueba piloto en recintos del área sanitaria de Santiago y Barbanza. Con una participación del 99,9 %, y con muchos mensajes de agradecimiento y ánimo, la vacunación general a los mayores de 80 años comenzará este lunes en toda la comunidad.

“Hoxe poñemos unha, e en tres semanas a outra. Moi ben, mire, xa está”. Con esta frase, una de las enfermeras iba advirtiendo ayer a sus pacientes de que no están aún totalmente inmunizados y que, en unos días, tocará volver a verse las caras. “A vacuna paréceme ben, hai que protexerse dalgunha maneira. Cando me chamaron levei unha sorpresa porque non a esperaba tan pronto, acabo de cumprir 80 anos, pero foi unha sorpresa agradable”, expresaba uno de los vacunados en la localidad de Boiro. Otra vecina, con casi 99 años, afirmaba no haberse enterado cuando le pusieron la vacuna: “Estupenda, tenía muchísimas ganas desde que vi que las había, ya me pongo la de la gripe todos los años”, comentaba con alegría. Todos ellos forman parte de uno de los grupos de riesgo, el de los mayores, y se acogen a la vacunación como una oportunidad de salir del encierro al que se han visto sometidos, y de poder abrazar de nuevo a los nietos, como comentaban ayer los vacunados.

En total, ayer fueron 560 los vacunados en el área sanitaria. De estos, 180 recibieron la primera dosis en el centro de salud de Fontiñas, en Santiago. En la capital gallega se citó a otras 50 personas, en el centro de salud de Vite. Lalín llamó a 83 mayores de ochenta años; Boiro, 42; Ames, 46; Noia, 79; Ordes, 43; y Padrón, 38. Sobre las 10,00 horas los ocho equipos especiales de vacunación del área sanitaria de Santiago y Barbanza comenzaron a poner las primeras dosis, sin ningún tipo de reacción en las primeras horas. Esta prueba supone un pilotaje, según explicaron fuentes del área sanitaria compostelana, del proceso de vacunación que el lunes se extenderá a toda Galicia, y en el que se prevé vacunar a unas 200.000 personas.

A PARTIR DEL DÍA 22. En concreto, en el área sanitaria de Santiago y Barbanza esta semana un equipo de diez trabajadores de servicios generales y un coordinador empezaron a contactar con más de 34.000 octogenarios que restan por vacunar, y que se sumarán a los más de 3.000 ya vacunados en residencias sociosanitarias. De este modo, las enfermeras de ocho equipos de vacunación del área se desplazarán a partir del lunes 22 y de modo paulatino a los 16 puntos de vacunación en los que hasta el viernes 26 serán citados 5.500 mayores de 80 años. En el caso del área sanitaria de Vigo, serán vacunados 37.000 mayores, 4.800 durante la primera semana. En Ourense la vacuna llegará a 32.626 mayores de 80 años; en el área coruñesa las vacunas frente al COVID-19 serán para 45.000 mayores; para 22.000 en el área pontevedresa; y 16.652 en Ferrol.