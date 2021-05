Menos hospitalizados e casos activos á baixa tras unha semana sen estado de alarma

SANTIAGO. EP. Cando se cumpre unha semana desde a finalización do estado de alarma, que supuxo a caída do peche perimetral e do toque de queda para toda Galicia, os principais datos da pandemia da covid-19 manteñen unha tendencia descendente. En concreto, de acordo coas cifras publicadas este domingo pola Consellería de Sanidade, con rexistros até as 18,00 do sábado, hai nos hospitais galegos un total de 173 persoas ingresadas con covid, que son 29 menos que as 202 de sete días atrás. Ademais, esta baixada mantense tanto nos hospitalizados en planta, que son 138 --20 menos que a primeira xornada sen estado de alarma--; como nas unidades de coidados intensivos, xa que este domingo se sitúan en 35 --nove menos que hai unha semana--. Na mesma liña, Galicia conta agora con 2.832 casos activos da enfermidade, 65 menos que os 2.897 de sete días atrás, mentres que se detectaron 126 novos contagios nas últimas 24 horas, fronte aos 189 do dato de hai unha semana.

COMPARATIVA CON ESTE SÁBADO

En calquera caso, se se fai unha comparativa entre este sábado e este domingo, tan só a presión hospitalaria repunta lixeiramente cunha persona ingresada máis, mentres que os casos activos e as infeccións notificadas continúan en descenso. No que respecta aos hospitais, os 173 ingresados en Galicia repártense entre os 138 en planta, catro máis que nos datos do sábado; e os 35 na UCI, tres menos. Por áreas sanitarias, o ascenso nos hospitalizados reprodúcese na de Vigo, con 50 ingresados (+2), a pesar de que baixan a 10 (-1) os pacientes críticos; na Coruña-Cee, con 46 hospitalizados (+1), dos que oito están en coidados intensivos (-2); e en Ourense-Verín-O Barco, con 14 (+2), deles dous (sen cambios) en UCI. Mentres tanto, non varían con respecto a 24 horas atrás a área de Lugo-A Mariña-Monforte, con 10 hospitalizados, dous deles en críticos; e a de Ferrol, con seis ingresados, dos que un está na UCI. No lado oposto sitúanse as áreas de Santiago-Barbanza e Pontevedra-O Salnés. Esta última contabiliza este domingo 27 ingresados con covid (-2), aínda que se manteñen en nove os de coidados intensivos, mentres que na santiaguesa hai 20 hospitalizados (-2), dos que tres están na UCI.

SEGUEN Á BAIXA OS CASOS ACTIVOS

En canto aos casos activos da enfermidade, descenderon por cuarto día consecutivo e, de acordo cos datos deste domingo, sitúanse en 2.832 --33 menos--.

Esta baixada replicouse en practicamente todas as áreas sanitarias. Tan só repuntan na área de Ferrol, até os 87 pacientes (+2), aínda que na de Ourense-Verín-O Barco esta cifra segue en 211. Así, descenderon nas áreas de Vigo, até os 849 (-5); na da Coruña-Cee, a 628 (-14); en Pontevedra-O Salnés, a 452 (-6); en Santiago-Barbanza, a 428 (-5); e en Lugo-A Mariña-Monforte, até os 177 casos activos (-5).

REPUNTAN OS CONTAXIOS

Así mesmo, en toda Galicia detectáronse nas últimas 24 horas 126 novos contagios de covid-19 a través de calquera tipo de probas --118 casos confirmáronse cunha PCR--. Esta cifra, que é a máis baixa da semana, implica un descenso de 50 con respecto aos 176 que se notificaron a xornada anterior. Do total das infeccións rexistradas, a área sanitaria de Vigo suma 34 novas, mentres que na Coruña esta cifra ascende a 30. A de Santiago notificou 20, a de Ourense 16, Lugo 10, Pontevedra nove e Ferrol só sete. Por tanto, os contaxiados de covid-19 desde o inicio da pandemia en toda Galicia elévanse a 124.833, dos que 30.085 corresponden á área da Coruña; 24.432 á de Vigo; 19.593 á de Santiago; 15.545 á de Ourense; 14.026 á de Pontevedra; 12.633 á de Lugo; e 8.519 á de Ferrol.

PCR E POSITIVIDADE

Desde o inicio da pandemia, Galicia realizou 2.167.999 PCR, o que supón que nas últimas 24 horas se fixeron 6.335 probas, ao redor de 200 menos que as do día anterior. Pola súa banda, a taxa de positividad --porcentaxe de infeccións por test PCR realizados-- volveu a descender até o 2,4%, despois do 3% do sábado, e segue por baixo do 5% que a Organización Mundial da Saúde (OMS) fixa para dar por controlada a pandemia. A última vez que a Comunidade galega excedeu esta barreira foi o 15 de febreiro.

FALECIDOS E CURADOS

Galicia acumula desde o inicio da pandemia 2.401 persoas falecidas diagnosticadas con covid-19, despois de que na xornada do sábado Sanidade non notificase ningunha nova vítima. En canto ás persoas curadas deste coronavirus desde o inicio da pandemia, ascenden a 119.624, o que supón que no último día recibiron a alta 159 pacientes.