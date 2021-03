Minuto a minuto. Sigue la tendencia a la baja en la comunidad gallega

O conselleiro de Sanidade confirmou que Galicia tamén recibiu doses do lote da vacina de AstraZeneca retirado noutros países por problemas de trombos. Julio García Comesaña sinalou que teñen toda a información ao respecto e que seguirán vacinando con ela porque polo momento "nin a Axencia Española do Medicamento nin a Axencia Europea do Medicamento pediron inmovilizar ese lote nin parar a vacinación. Recibimos ese lote e estamos mirando quen recibiu a vacina. Non imos facer nada diferente do que se recomenda".