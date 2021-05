Moderna pedirá a la UE luz verde para inocular a jóvenes de 12 a 17 años

pandemia. El laboratorio estadounidense Moderna va a presentar a comienzos de junio una demanda de autorización a la Agencia Europea del Medicamento (AEM) para que su vacuna pueda ser utilizada para los adolescentes de 12 a 17 años. Su consejero delegado, el francés Stéphane Bancel, lo anuncia en una entrevista publicada este domingo por Le Journal du Dimanche, en la que justifica la rápida apertura de la vacunación para ese grupo de edad para protegerse con la inmunidad colectiva ante el riesgo de una eventual nueva ola epidémica. A su juicio, “lo ideal” sería proteger a esos adolescentes “antes de finales de agosto. Si no se vacuna masivamente, no se puede descartar el riesgo de una cuarta ola”. Bancel afirma que habrá que dar una tercera dosis de recuerdo a las personas que ya fueron vacunadas, empezando “desde el final del verano” con los grupos de riesgo a los que se les inoculó a comienzos de año, y en particular con las personas que viven en residencias. Advierte de que “dos o tres meses de retraso supondría numerosas hospitalizaciones y muertes”. Al final, “todos los adultos, incluso los jóvenes” tendrán que recibir una dosis de recuerdo “para proteger a las personas frágiles no vacunadas” por el principio de precaución. efe