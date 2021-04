Moderna sigue protegiendo seis meses después

estudio. Las personas que reciben la vacuna contra la COVID-19 de Moderna siguen mostrando altos niveles de anticuerpos seis meses después de la segunda dosis, según un estudio publicado en The New England Journal of Medicine. La empresa estadounidense aseguró que las conclusiones de este análisis refuerzan su confianza en la protección que ofrece la vacuna. Pfizer y BioNTech, que usan una tecnología similar, también informaron la semana pasada de que el producto sigue siendo altamente efectivo durante al menos seis meses, el tiempo durante el que se ha hecho el seguimiento de los voluntarios que participaron en la última fase de los ensayos clínicos. En el caso de Moderna, el estudio analizó los anticuerpos de 33 adultos seis meses después de recibir la segunda dosis de la vacuna y mostró que prácticamente todos seguían mostrando niveles altos.

Según la empresa, están ahora en curso estudios para vigilar la inmunidad que genera la vacuna más allá de esos seis meses, además de otros ensayos clínicos sobre las variantes del virus que han ido apareciendo. El estudio divulgado por Pfizer mostró que su vacuna funciona de manera similar contra la cepa sudafricana del virus Efe