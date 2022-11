Mútiples afeccións medioambientais, económicas, emocionais e de imaxe

Muxía. O encontro celebrado en Muxía aunou a visión investigadora coa social para poñer sobre a mesa as múltiples afeccións da catástrofe.

A catedrática de Economía da USC, María Loureiro, autora do informe da Fiscalía para cuantificar os danos, afirmou que foron cifrados en máis de 2.000 millóns de euros só en Galicia. Nese análise tiveronse en conta non só as perdas do sector pesqueiro e da acuicultura, senón tamén a merma de capturas, a caída de prezos e a baixada de ingresos turísticos. Unhas perdas que, segundo Ramón Sabín, representante legal das confrarías, no poideron ser compensadas porque as coberturas dos seguros do buque e da Fidac eran “absolutamente insuficientes”.

Tamén se avaliaron algunhas das causas da catástrofe. Antonio García Ayut, catedrático de Antropoloxía Social da UDC sinalou que “non foi un accidente fortuíto, senón que se deron condicións que o favoreceron”, como as características do buque, ao que Ricardo Beiras, catedrático de Ecoloxía da U. Vigo sumou o feito de que “España non tiña barcos especializados” na loita contra a contaminación.

Ricardo García Mira, catedrático de Socioloxía da UDC, e Juan Garrido, profesor de Enxeñería Ambiental da USC, subliñaron a resposta social e a boa valoración que esta tivo por parte da poboación, e cuestionaron a actuación das administracións.