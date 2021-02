Nadie está libre de contagiarse

Santiago. “Cuando el test de antígenos dio positivo yo no me lo creía, al principio me extrañaba que la niña no tuviese fiebre como una primera señal de alarma, así que pensé que sería uno de los tantos test con resultado erróneo”, apunta Yolanda Gómez, madre de Irene, una niña de 8 años que contrajo el coronavirus “de la noche a la mañana”.

“Todo empezó el lunes, se despertó quejándose de que le dolía todo y que estaba muy cansada, con algo de dolor de garganta, pero yo pensé que sería que le costaba volver a la rutina”, explica esta madre. Sin embargo, el martes “seguía en lo mismo”.

“Yo, pensando que tenía un poco de cuento, la puse entre la espada y la pared, le dije: o vamos al cole o hay que ir al médico; y los niños están tan asustados con esto del virus que ya me dijo: no, no, no, voy al cole”, recuerda Yolanda.

Pero, al día siguiente, al despertar, “tuvo un momento de tos puntual”. “Era una tos tan fea que la llevé al médico, donde le hicieron un test de antígenos y ya salió el resultado positivo”, cuenta.

A partir de ahí, todos en casa se pusieron en aislamiento a la espera de las PCR. Pero todos dieron negativo. “Es raro que no nos hayamos contagiado ninguno más, porque su hermano tiene 22 meses y los días previos estuvo jugando con él, dándome besos y abrazos, o sea, que contacto hubo, porque es inevitable que no lo haya”. Aún no es capaz de comprenderlo.

Por suerte, Irene “pasó el COVID sin muchos síntomas”. De hecho, “si no fuese por esa tos feísima yo no me habría asustado y ella habría ido al colegio tan normal, siendo uno de los tantos casos asintomáticos que están saliendo ahora”.

Aún no se explica como la pequeña pudo haberse contagiado, ya que ni se reunieron en Navidad ni tuvieron grandes contactos sociales. Á.P.