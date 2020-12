Navidad “en casa” con reuniones de 10 personas y vuelta al hogar a la una y media de la madrugada

··· El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, valoró positivamente la existencia de un documento marco común para todas las comunidades con medidas que contribuirán a frenar la expansión del virus. Tras participar ayer en el Consejo Interterritorial, destacó que se mantiene a la espera de conocer cómo se recogen las dos alegaciones aportadas por la Xunta: que el límite de aforo no se establezca en función del número de personas, sino que se contabilice un máximo de dos unidades de convivencia; y que los niños menores de 10 años no computen en los aforos. Señaló, además, que sobre la primera aportación parece haber “receptividad”, algo que no sucede con la segunda.

··· El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, también apeló este miércoles a la “responsabilidad” y comportamiento “individual” de las personas, porque si la curva de contagios vuelve a subir advirtió de que se volverán a establecer medidas de restricción duras en las fiestas de Navidad. “Entre las videoconferencias y los abrazos, hay términos medios”, aseveró.