Navidades con reuniones limitadas a 6 personas y toque de queda a la una

Las navidades son el período del año más cargado de actividad familiar y de ocio. Y cuando se está aún en la fase de doblegar la segunda ola de la pandemia derivada de la COVID-19, el Gobierno central acaba de poner sobre la mesa un paquete de medidas que podrían limitar el alcance de los contagios.

La primera y con más impacto es la de que las reuniones familiares y sociales no sobrepasen las seis personas durante las fiestas. Además, las dos fechas más señaladas del calendario, nochebuena y nochevieja (24 y 31, respectivamente), habrá un confinamiento nocturno entre la una y las seis de la madrugada.

En concreto, el documento, por ahora un borrador, señala que en las reuniones en el ámbito familiar se recomienda limitar la participación a los miembros que pertenezcan al mismo grupo de convivencia, si bien en el caso de que haya algún integrante externo no conviviente habitual, las reuniones serán de hasta un máximo de 6 personas y se debe garantizar las medidas de prevención, independientemente de si tienen lazos de sangre o no.

Además, recomienda evitar o minimizar los encuentros en el ámbito social (celebraciones del trabajo, antiguos alumnos o clubs deportivos, entre otros) y, en el caso de celebrarse, deberán ser de un máximo de 6 personas y preferiblemente en el exterior (al aire libre o en terrazas con máximo dos paredes).

No deberían acudir a ninguna cita familiar o social aquellas personas que fueron diagnosticadas con COVID-19 y aún están en periodo de transmisibilidad; tienen síntomas; están esperando los resultados de la prueba diagnóstica; o pueden haber estado expuestas a alguien con coronavirus en los últimos 14 días.

Ahora bien, se recuerda que en todos los contexto se deben mantener las medidas de prevención: mascarilla (uso todo el tiempo posible); manos (lavado frecuente); metros (mantenimiento de la distancia física); maximizar ventilación y actividades al aire libre (mantener las ventanas y puertas abiertas en la medida en que sea seguro y factible según la temperatura) y minimizar número de contactos (preferiblemente siempre los mismos).

En cuanto a la limitación de la movilidad nocturna, establece que se mantendrá un confinamiento nocturno no pudiendo salir a la calle en los horarios establecidos en cada comunidad autónoma tras la declaración del estado de alarma. Los días 24 y 31 de diciembre se ampliará el horario, limitándose la movilidad desde las 1.00 a las 6.00 h.

Por otro lado, el Gobierno recuerda que los eventos como la Cabalgata de Reyes y otro tipo de acontecimientos que suponen situaciones de “elevado riesgo” por lo que no recomienda su celebración.

En cualquier caso, matiza que los tradicionales que se celebren en cines, teatros, auditorios, carpas de circo o similar se realizarán respetando el aforo vigente en la comunidad autónoma, siempre que se pueda mantener un asiento de distancia en la misma fila en caso de asientos fijos o 1,5 metros de separación si no hay asientos fijos, entre los distintos grupos de convivencia.

También se podrán organizar mercadillos navideños manteniendo los aforos establecidos en ese momento en cada comunidad autónoma y siempre que sean al aire libre y se pueda mantener la distancia.

En relación a la movilidad territorial nacional e internacional se aconseja evitar aquellos viajes que no sean estrictamente necesarios y que, en el caso de que se vaya a realizar, se use mascarilla, con lavado frecuente de manos y manteniendo la distancia física.

Asimismo, recomienda a los universitarios que regresan a casa para las vacaciones que limiten las interacciones sociales los días anteriores a su viaje y que extremen las medidas de prevención. Una vez en casa, deben tratar de limitar los contactos, interactuar sobre todo al aire libre y usar mascarillas.

En el caso de los viajes internacionales, los ciudadanos procedentes de un país o zona de riesgo deberán disponer de una prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) con resultado negativo, realizada en las 72 horas previas a la llegada a España. Asimismo, los pasajeros que, procediendo de un país o zona de riesgo, no acrediten adecuadamente la realización de una PDIA para COVID-19 con resultado negativo realizada en las 72 horas previas a la llegada, deberán someterse a una PDIA.

Las ceremonias religiosas seguirán las normas de cada comunidad, siempre que se puedan mantener la distancia de seguridad. No obstante, durante la celebración del acto religioso se recomienda no cantar y usar música pregrabada. La celebración de eventos religiosos como la ‘misa del gallo’ se podrá realizar siempre que no interfiera con la limitación horaria de la movilidad.