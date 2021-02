Ni campos de concentración ni detenciones y aislamientos

··· El artículo 41 bis de la redacción ahora prevista de la lei de saúde de Galicia establece asimismo como una infracción de carácter leve la “negativa injustificada a someterse a medidas preventivas, consistentes en la vacunación o inmunización prescrita por las autoridades sanitarias”. De este modo, quien no se quiera vacunar –y no tenga un motivo que lo desaconseje– estará cometiendo una infracción leve y podrá ser multado por un importe entre 1.000 y 3.000 euros, acorde a las cantidades estipuladas para las sanciones en el artículo 44 bis. Según explican fuentes del grupo parlamentario del PP gallego, la posibilidad de sanciones solo está pensada para “situaciones excepcionales”, por ejemplo empleados públicos con gran riesgo de transmitir la enfermedad por su condición que se nieguen a tomar precauciones. Por ello, añaden, no puede decirse que recoger en la ley esa opción para “casos concretos y situaciones muy preocupantes” suponga una vacunación obligatoria en Galicia.

En España existen normas jurídicas para la obligatoriedad de la vacunación, como la ley de bases de sanidad nacional de 1944 y la ley orgánica 3/1986 de medidas especiales para la salud pública.

Sin más regulación que esa, hay algún precedente ya: en noviembre de 2010 un juez de Granada ordenó vacunar contra el sarampión a 35 menores por un brote epidémico.