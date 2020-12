Nieves Cabo, primeira en vacinarse en Galicia: “Estou como nova, convido a todos a que a dean”

SANTIAGO. EP. Nieves Cabo Vidal, unha compostelá de 82 anos residente do centro de maiores público Porta do Camiño de Santiago, foi a primeira persona en recibir a vacina contra a covid-19 en Galicia, tras o cal confesou sentirse "contentísima" e "como nova". "Estou moi alegre por 'dar' a vacina a primeira e convido a todos a que a 'dean'", manifestou a anciá, visiblemente alegre, nunha histórica comparecencia ante os medios nunha carpa nas inmediacións da residencia. Alí, acompañada polo conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, pola de Política Social, Fabiola García, e por Yolanda, unha enfermeira que compón o equipo de vacinación do Servizo Galego de Saúde (Sergas), a octoxenaria recoñeceu que non tiña "medo ningún" a recibir a primeira dose de Pfizer-BioNTech, que ademais "non a sentiu". "Se teño que dala outra vez, douna", engadiu.

Tras referirse ao virus como "o bicho" e preguntarse "quen o mandaría", Nieves Cabo desexou que "oxalá a vacina sexa boa" porque "matou a moita xente". "E deus queira que non mate a máis", proclamou.

"MOI CONTENTA" CO PERSOAL

As faladora Nieves, que só leva "dous meses" na residencia Porta do Camiño, di estar "moi contenta" co persoal e "con todo o mundo": "Son coma se fose a miña familia". Iso si, a muller non se esqueceu dos seus achegados, xa que acto seguido a recibir a vacina puido falar con eles por teléfono. "A primeira", a súa neta Arancha. "A familia sábeo todo e están contentos", dixo, non sen lamentar que este ano, debido á pandemia, non puidese pasar o Nadal con algúns dos seus parentes próximos que viven en Madrid.

Despois de atender aos medios, ten previsto "ver a televisión" e "comer", porque sente "como nova" tras ser a primeira en vacinarse en Galicia. É máis, ela sempre sostivo en semanas anteriores: "Oxalá fose a primeira. Non teño medo ningún".

Tras Nieves Cabo, que permaneceu en observación durante media hora, foi a quenda de José Antonio Arcay, empregado da cociña da mesma residencia Porta do Camiño e que se converteu no primeiro home de Galicia en recibir a vacina.

As primeiras doses da vacina que recibiu Galicia se inocularán ao longo deste domingo a un total de 143 persoas deste centro --66 usuarios e 77 traballadores--, ademais do propio equipo sanitario encargado da vacinación. E é que, aínda que á Comunidade galega chegasen 500 unidades, a metade están reservadas para a segunda dose, prevista para dentro de 21 días.

TRABALLADORES ÁS PORTAS

Ás portas desta residencia sociosanitaria esperaban, ao redor das 10,30 da mañá, varios empregados que tiñan quenda para vacinarse. Unha traballadora social, Belén Varela, explicou aos medios como facía "dous días" que recibiran a citación e que xa sabía que serían os "primeiros".

Preguntada sobre con que expectativas recibe a dose, respondeu que será "beneficioso" para todos: "Non creo que pase nada. Xa me vacinei da gripe e o único que tiven foi unha dor no brazo. Non me dá ningún repelús e oxalá todo o mundo se vacine, porque se non isto non se acaba nunca".

Para Branca, outra traballadora de Porta do Camiño que esperaba quenda á entrada, supón "dar un paso á fronte para solucionar este problema" que é a pandemia: "Temos que pór todos da nosa parte".

"Vou sen medo ningún. Póñoa tranquilamente e aconsello a todo o mundo que a poña para poder estar tranquilamente uns con outros en familia, porque este nadal non se puideron compartir como Deus manda. As familias, teñan fe ou non, teñen que estar xuntas", expresou Branca.

OS MAIORES FORON "CON ILUSIÓN"

Tamén Genma, unha auxiliar de enfermaría, atendeu aos medios con bágoas nos ollos ao explicar que os anciáns da residencia se toman a vacinación "con ilusión" e "con moita esperanza". "Vai ser un cambio moi importante na vida de todas nós", dixo.

Con todo, a pesar da alegría deste domingo de inicio da campaña, Genma lembrou cando o Porta do Camiño, durante a primeira onda, se converteu nun centro integrado para atender a maiores con covid doutras residencias. "Foi un momento moi duro, pero fixéronse as cousas moi ben por parte de todos", afirmou finalmente.