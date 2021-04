No habrá atracciones en los municipios en riesgo alto o cerrados

El regreso de las atracciones de feria en Galicia, desde este viernes, no será una apertura total, ya que seguirán prohibidas en aquellos municipios cerrados perimetralmente y en los que presenten restricciones más altas. Ahora mismo, son un total de 18 entre ambos supuestos.

Es una de las condiciones que establece el Diario Oficial de Galicia (DOG) tras la decisión de la Xunta, con el asesoramiento del Comité Clínico, de recuperar en parte esta actividad para la mayoría de los ayuntamientos.

Sin embargo, todavía se mantiene la prohibición de hacer fiestas, verbenas y otros eventos populares en toda la comunidad gallega. Además, las piscinas de bolas y los hinchables también siguen estando prohibidos, por la dificultad para su desinfección.

CONDICIONES: AFOROS Y DISTANCIA. Para la reapertura de las atracciones de feria, se establecen una serie de medidas de obligado cumplimiento para el desarrollo de la actividad.

Así, se respetará el aforo máximo de una persona cada tres metros cuadrados de superficie útil del recinto, hasta un máximo de 500 personas para los espacios con una superficie útil menor o igual a 8.000 metros cuadrados.

En caso de que la superficie del recinto sea superior, el límite máximo será de 1.000 personas, siempre que se mantenga la capacidad de una persona por cada tres metros cuadrados de superficie. Para el cálculo de la superficie útil del recinto no se tendrá en cuenta la superficie ocupada por todas las estructuras instaladas.

ACOTAR EL ESPACIO. El espacio destinado al recinto en el que se desarrollen las atracciones deberá estar acotado, de tal manera que se facilite el establecimiento de puntos diferenciados para la entrada y la salida del recinto, que deberán estar identificados con claridad.

Además, se establecerán controles de aforo en las entradas y salidas del recinto y se adoptarán las “medidas necesarias para evitar aglomeraciones en estos puntos”. En este sentido, se podrán emplear métodos como “suministrar pulseras o entradas” para facilitar el control.

También deberán establecerse medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad intepersonal en el interior y exterior del recinto y para evitar las aglomeraciones. Podrán determinarse medidas par acotar zonas, teniendo en cuenta, en cualquier caso, la normativa de seguridad que sea aplicable en cada momento.

Tanto los asistentes como el personal de las atracciones tendrán que llevar puesta mascarilla de manera obligatoria y se les recordará a los asistentes, por medio de carteles visibles y mensajes de megafonía, esta misma obligatoriedad, así como las normas de higiene y prevención.

ATRACCIONES CON O SIN ASIENTOS OPERARÁN DIFERENTE. En el caso de las atracciones que dispongan de asientos, podrá ocuparse hasta un máximo que permita mantener la distancia de seguridad y se reducirá al 50 % el número de asientos de cada fila que se puedan ocupar en el caso de que esta distancia no se pueda asegurar. La limitación no afecta a convivientes. En el caso de que no tengan asientos, su capacidad máxima será del 30 %.

Además, los espacios deberán contar con dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes en los puntos de entrada y salida del recinto y también de cada una de las atracciones.