No habrá medidas más duras en Semana Santa pese a la amenaza de la cuarta ola

Aunque la situación en Europa y los repuntes de casos de COVID contabilizados en España avivan cada vez más el temor a la llegada de una cuarta ola –si es que ya no está aquí–, las restricciones que ya están en vigor no se endurecerán finalmente de cara a Semana Santa. No cuajó, así pues, la posibilidad de adelantar el toque de queda de las actividades no esenciales a las 20,00 horas que estuvo estudiando el Ministerio de Sanidad.

A lo largo de este miércoles, distintas informaciones aseguraban que la titular del departamento, Carolina Darias, se habría puesto en contacto con algunos consejeros de Salud de distintas comunidades para sondear la posibilidad de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas en Semana Santa. Unas intenciones que se toparon con reticencias.

A mayores, Madrid, Baleares y Cataluña, según trascendió, pidieron un control exhaustivo de las fronteras tras las críticas al Gobierno por permitir el turismo extranjero pero no la movilidad entre distintas autonomías. Aquí, el ministro del Interior, Fernando Grande– Marlaska, que ayer acudió a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, defendió el control que ya existe en los aeropuertos.

El documento de restricciones para Semana Santa que se acordó hace unas semanas establecía las 23.00 como la hora límite para el toque de queda en estas fechas y el confinamiento perimetral de la Comunidad Autónoma. En este punto, la ministra insistió en la rueda de prensa posterior a este Consejo Interterritorial en que este documento se trata de un acuerdo de mínimos y que las CCAA tienen la posibilidad de tomar medidas más restrictivas.

De hecho, Darias, que estuvo acompañada del titular de Política Territorial, Miquel Iceta, además del propio Marlaska, hizo referencia a que algunas autonomías ya anunciaron restricciones más severas que las recogidas en este documento tales como el confinamiento provincial o adelantar, caso de Galicia, el toque de queda a las 22.00 horas.

Fuerte dispositivo de vigilancia . Para garantizar el cumplimiento de estas medidas en Semana Santa, Fernando Grande-Marlaska anunció que su cartera movilizará a 64.200 efectivos, entre Policía Nacional y Guardia Civil. El titular de Interior señaló a las autonomías la necesidad de controlar las medidas que se desprenden de este documento compartido. En este punto, recalcó que varios agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vigilarán los límites de provincia y establecerán controles para garantizar el cumplimiento de estas medidas.

Repunte en 10 CCAA y avance de la variante sudafricana. Por otra parte, Darias avisó en su comparecencia que en 10 comunidades hay un “repunte claro” de los contagios del coronavirus. En el informe publicado por Sanidad se observa un incremento de la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días, situándose en los 132,22 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 128,71 del martes.

Asimismo, la incidencia a siete días se sitúa en los 64,16 casos por cada 100.000 habitantes. “Estamos observando un posible cambio de tendencia y, de hecho, en 10 comunidades ya se ha producido un repunte claro de los contagios”, afirmó.

Y no es esta la única preocupación, pues fuentes conocedoras de la reunión consultadas por Eueropa Press alertaron del crecimiento que se está observando de la presencia de la variante sudafricana del coronavirus en España. Además, tanto la ministra como los consejeros de sanidad presentes reconocieron que la circulación de la variante británica está en “claro ascenso”.

Galicia rechaza el cierre por provincias. Ya con el foco en Galicia, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, adelantaba en rueda de prensa posterior al Comité Clínico que “no prevemos grandes cambios para Galicia”. “Poco ajuste nos queda, porque ya tenemos a la baja el horario” de la hostelería, con cierre a las 21.00 horas.

Además, también confesó que “nos preocupa” la actualización de los cierres perimetrales. Desde el departamento autonómico consideran que “lo importante es limitar la llegada de viajeros sin causa justificada”, no tanto la de dentro del territorio. De ahí que, por ejemplo, una limitación del cierre de provincias en Semana Santa no se contemple, ya que “la movilidad en Galicia no es tanto entre provincias como de una comarca a otra”. “Es mejor trabajar con los cierres ya definidos en estos momentos que poner otros de dudosa fiabilidad”, sentenció.

“Con estos datos no estamos en situación de dar el golpe de gracia al virus”, aseguró Comesaña, que incidió en que aún es necesario respetar las medidas de seguridad como “la mascarilla y la distancia social”, pero que, lo más importante, continúa siendo el “cumplir las normas de reuniones y movernos lo menos posible”.

De este modo, aunque afirmó que la movilidad “está permitida de forma general en el conjunto de Galicia –excepto en los dos ayuntamientos en nivel máximo de restricciones: Beade y Maside– hay que desplazarse lo imprescindible y posponer para otros momentos la movilidad que no lo sea”. “Cuanto menos riesgo, más salud”, aseveró.

LOS CRIBADOS EN EL AEROPUERTO DE A CORUÑA NO COMENZARÁN HASTA DESPUÉS DE SEMANA SANTA. El conselleiro explicó que, aunque propusieron a la Delegación del Gobierno comenzar a realizar cribados masivos a los viajeros que aterrizasen en A Coruña, “todos los trabajos realizados hasta la fecha en relación a esa iniciativa fueron infructuosos”. “No somos capaces de tocar la tecla adecuada”, dijo, y añadió que “a día de ayer nos confirmaron que la previsión sería poder empezar tras Semana Santa” y eso “es una cosa que nos disgusta, porque nos habría gustado haber empezado hace días”.

Por ello, como alternativa, recordó que sigue abierto el registro de viajeros de cara a Semana Santa, de manera que los gallegos que están fuera y quieran volver a ver a sus familiares sepan que anotándose en él se les citará para realizar la correspondiente prueba diagnóstica. A través de este sistema ya se detectaron más de 2.500 casos.