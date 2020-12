“No rural, a poboación está moi concienciada e respecta as medidas”

En pleno paso do Camiño de Santiago, na entrada dos peregrinos na comunidade, o Concello de Triacastela está véndose afectado a nivel económico pola caída do número de camiñantes cara a capital galega. Mentres tanto, a nivel sanitario manteñen unha incidencia baixa, aínda que dende o Concello, liderado por Olga Iglesias, reiteran as mensaxes de concienciación, máis se cabe nestas datas sinaladas, xa que chega a época das matanzas.

Cal é a incidencia en Triacastela agora mesmo?

Agora mesmo temos dous casos, polo que dende o noso punto de vista a incidencia é pequena.

Que medidas tomaron neste tempo para loitar contra a pandemia que estamos a vivir?

Levamos tomando medidas dende o 14 de marzo. En agosto, fixémoslle PCR a todo o persoal do concello, incluso o de axuda ao domicilio. Agora, para as matanzas, mandamos un bando e reiteramos as mensaxes recordando o coidado persoal e a seguridade sanitaria.

Por outra banda, en marzo e abril, nun momento no que era complicado conseguilas, fixemos un reparto de mascarillas polas casas. E en verán non se fixeron nin actividades para os cativos nin tampouco as festas patronais. A maiores, tamén puxemos un porteiro automático no Concello para regular a entrada.

Como lle está a afectar esta situación á economía do municipio?

Tendo en conta que por aquí pasa o Camiño de Santiago, o descenso brusco de peregrinos provoca un golpe tremendo para a economía de vila.

Levan a cabo algún tipo de axuda para o sector hostaleiro?

Neste senso, as taxas municipais son moi baixas e mesmo nulas nalgún caso, xa que levamos con medidas de apoio á hostalería dende hai moitos anos.

E a nivel social, nota que os seus veciños están concienciados?

No rural, polo xeral, a xente está bastante concienciada. A xente ten medo e garda sempre as distancias, o cal é máis sinxelo que nunha cidade. Con todo, tamén temos o noso talón de Aquiles. Por exemplo, nas festas do verán fixéronse moi poucas comidas, pero agora chega a época das matanzas e aí si que se xuntan familias para axudarse en torno a esta celebración/actividade, polo que estamos incidindo moito nese aspecto para que se extremen as precaucións e non haxa contaxios.

Polo tanto, traballan constantemente na concienciación?

Así é. Dende o Concello incidimos constantemente con mensaxes nas redes de que sexan responsables, pero tampouco alarmistas. Así, este ano, como novidade, puxemos alumeado de Nadal polas rúas para darlle un pouco de alegría ao municipio.