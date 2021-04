La pandemia del coronavirus nos está dejando una buena colección de nuevos términos y de eufemismos en nuestro día a día. La “nueva normalidad” fue el concepto más repetido el pasado verano. Ahora, con buena parte del país con las posibilidades de disfrutar de planes festivos en Semana Santa, con la amenaza de una cuarta ola, y con la incertidumbre de cómo será el verano, se escucha mucho hablar de “fatiga pandémica”.

En primer lugar, ¿qué es esto de fatiga pandémica?

Es ponerle nombre a esto que estamos viviendo, que viene de todo el agotamiento emocional que acumulamos desde hace más de un año. Todas las restricciones, todo lo que hemos estado viviendo, tiene un efecto a nivel psicológico y emocional. Todos estos efectos se manifiestan en problemas de sueño, de alimentación, ansiedad... Estamos permanentemente pendientes, en estado de hiperalerta... hay cierta desesperanza al futuro, porque no le vemos salida. El miedo al contagio también nos pasa factura.

¿Nos está afectando mucho?

A nivel emocional, las personas más sensibes estallan más. Hay más enfados, más rabia, más desesperanza... No veo claro el futuro, hay mucha incertidumbre. También hay mucha frustración hacia las medidas que se están tomando. Nos rebelamos contra ellas. La gente se está tomando muy a pecho lo que percibe como una pérdida de libertad. Todas las emociones están a flor de piel, y por eso es más fácil que la gente salte.

Decía usted que hay problemas de sueño, con la alimentación...

Lo del sueño nos afecta a todos los niveles de la vida. El mal descanso tiene efectos en el trabajo, en el estudio, y a nivel emocional, porque todo esto lo controlamos mucho peor. En cuanto a la alimentación, hay descontrol. La gente está más en casa y atacan la nevera constantemente. Hay gente que come por aburrimiento o por ansiedad, y va a la nevera para acallar emociones.

Recupero la reflexión que ha hecho sobre la rebelión ante las normas. ¿Cuesta más acatarlas con el paso del tiempo?

Cuesta más, pero por el cansancio. No vemos el final. Llevamos más de un año y el problema no se resuelve. Creo que es por cansancio. Hay abuelos, por ejemplo, que no conocen a sus nietos. La gente se está perdiendo parte importante de sus vidas.

El cansancio, la fatiga pandémica, ¿son los grandes enemigos en la contención de la pandemia?

Todos somos seres sociales, necesitamos el contacto. Llevamos más de un año con unas medidas que impiden esto. Pusimos parches con las videollamadas, pero hay necesidad de verse.

Para este espíritu de resistencia que ya está castigado, ¿qué puede suponer una cuarta ola y la llegada de nuevas restricciones?

Dependerá mucho de cada persona. Muchos lo verán como una más, pero para muchos puede ser una carga más dura y no la soportarán. Va a depender mucho de cómo se lo tome cada uno. Por eso, los profesionales de salud mental tienen que dar estrategias en una situación tan crítica. Desarrollar esa capacidad nos va a permitir salir de la pandemia reforzados y decir, dentro de unos años “mira, yo fui capaz de sobrevivir a esto”.

Necesitamos esperanza, ver la luz al final del túnel... ¿La gran esperanza es la vacunación? ¿Cómo nos afectan estos vaivenes que está habiendo con las vacunas?

Vivimos en la ambivalencia. Hemos pasado por la esperanza de recibir la vacuna, la desesperanza de que no llegue, las nuevas dosis, las noticias sobre sus efectos... Estamos con oleadas entre lo que se dice un día y al siguiente. Esto también forma parte de la fatiga pandémica. Estamos pasando del malestar a la felicidad constantemente.

Llevamos ya un año de pandemia, ¿cómo hemos cambiado?

Hay miedo sobre cómo afrontar el futuro. El miedo al contagio sigue estando pese a las vacunas. Tengo pacientes que están preocupados y que miran cada día las estadísticas en todos los municipios. Eso pasa factura y lo ven hasta en sueños. Están teniendo pesadillas con este tema. También está la angustia de la gente a la que le ha afectado en su economía. Todo nos está pasando factura.

Y ¿cómo vamos a salir?

Va a cambiar nuestro sistema de valores. Cosas que antes no valorábamos y ahora le daremos importancia. Se van a quedar muchas exigencias a nivel de higiene. El teletrabajo se quedará en muchos sectores. Ha sido una pandemia revolucionaria, que nos ha cambiado nuestras rutinas, formas de vida... Hay cosas en las que ha supuesto un antes y un después.

En verano, cuando acabó el confinamiento, hubo quien no era capaz de salir de casa por miedo. ¿Habrá mucho bloqueo mental o resistencia a cuestiones como acudir a lugares con aglomeraciones o viajes?

Dependerá de las personas y de su aversión al riesgo. Hay gente que es más cauta, a la que le costará más volver a la normalidad. Al final, poco a poco, todos iremos retomando nuestra vida. En grandes aglomeraciones veremos a gente con mascarilla y ya no nos sorprenderá.

Antes ha mencionado a los profesionales de la salud mental. Es un asunto del que cada vez se habla más. Se está demostrando que la pandemia está haciendo efecto, y se está avanzando, muy poco a poco, en sacudirnos el estigma de señalar a quienes acuden a un psicólogo o un psiquiatra. ¿Cómo lo están viviendo?

Para ir a un profesional de salud mental no es necesario tener un trastorno grave. Es muy importante saber tratar las pequeñas situaciones. Estamos viendo que muchos problemas y malestares se están tratando desde la atención primaria medicando. Eso puede ser una solución a corto plazo, pero a largo plazo la pastilla no es la solución. Hay que enseñar estrategias, cómo afrontar los problemas.

¿Toca reivindicar este campo?

La figura del profesional de la salud mental hay que ponerla como algo importante, que nos puede ayudar a afrontar los problemas con nuestros propios recursos, sin tener que medicarnos. La gente, en esta pandemia, necesita volver a encontrar esperanza.

Queda camino por recorrer.

Las administraciones tienen que acercar la figura de los profesionales de la salud mental y la gente se tiene que sensibilizar. Que cuando llegue al límite, acuda a un médico, y que no pasa nada. Como sucede con otros problemas de salud. La figura del psicólogo o del psiquiatra tiene que estar para ayudar a la población a asimilar todo lo que está pasando.