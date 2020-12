Durante esta pandemia todos os negocios se viron gravemente afectados sobre todo o comercio local que contacta con menores ingresos que como grandes empresas, entre eles o sector da moda local.

Falamos con Olalla, dona da tenda Núa Moda, en Bertamiráns e con Aida, dona de Mogambo, en Santiago de Compostela para que nos conten a súa experiencia durante esta difícil situación.

Olalla relata que “ao principio a chegada da pandemia foi un shock considerable sobre todo una incertidumbre dos primeiros días sen saber para canto tempo era, aínda non saíran ningunha medida é foi complicado a nivel persoal xestionar iso. Despois saíron as medidas de ERTE é foi mais tranquilizador pero o máis complicado foi non poder planificar nada porque no sabes canto vai a durar. "

Aida pola súa parte diez claro que o sector da moda local está sendo abandonado, “la peor situación ha sido ahora, porque al principio fue un shock para todo el mundo, el gobierno dio ayudas los dos primeros meses pero ahora se está olvidando de los autónomos. En mayo la gente pudo salir y volvió a comprar, pero en cuanto se vio las próximas olas de la pandemia todo se volvió cuesta abajo. Yo llevo 30 años en este comercio currándomelo y viene una pandemia me lleva el comercio y nadie te ayuda. Nos han abandonado ".

Tanto Núa Moda como Mogambo Shop contan con venta online e por redes sociais, no caso de Núa Moda, Olalla cóntanos que durante una pandemia serviulle de moita axuda “collín a roupa da tenda e pasei facéndome fotos para subilas as redes sociais e foi o que me permitiu salvar o negocio. Moito traballo de redes sociales y atención vía whatsapp, tiven moita aceptación por parte da xente e foi o que me permitiu salvar una situación y poder continuar. A xente ao estar confinada pasaba máis tempo nas redes eo feedback foi moito maior. Facemos envios a toda España e tamén internacionais temos bastante envío a Suíza e Alemaña de xente galega que está emigrada alí. ”