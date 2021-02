Nuevo modelo para predecir la propagación del virus desde la USC y Uvigo

Santiago. El esfuerzo colaborativo entre investigadores de la USC, UVigo y la Universidade de Aveiro ha conseguido sus frutos, diseñando un novedoso modelo matemático fraccionario comportamental para predecir la propagación del coronavirus.

Dicho modelo, que ya fue aplicado para analizar la evolución de la pandemia en Galicia, España, Portugal y Europa, obtuvo entonces unos resultados exitosos que permitieron “conxecturar como é a evolución das novas mutacións distintas á que comezou inicialmente en China”.

Así lo evidenciaron los responsables de este trabajo, cuya herramienta permitió adelantar al 27 de diciembre cuál sería la pasada tendencia vírica (considerando sus cifras) como consecuencia del impacto provocado por la cepa británica del SARS-CoV-2.

En este sentido, cuando comenzaron a aparecer los primeros datos relativos a la tasa de infectividad de la variante inglesa, los científicos desarrollaron unas simulaciones que dieron “resultados catastróficos”, remarca Juan José Nieto, catedrático de Análisis Matemático de la USC.

Nieto, uno de los coautores del artículo Fractional model of covid-19 applied to Galicia, Spain and Portugal, donde se difunde este modelo, publicado la revista Chaos, Solitons & Fractals, indica que mediante su nueva metodología se permite “incorporar a historia de todo o proceso, o denominado efecto memoria”.

Sin embargo, dada la disparidad de las medidas implantadas recientemente para impedir el avance del COVID, el científico manifiesta que ahora “cualquier previsión es imposible” en vistas al futuro inmediato, pues la situación varía en cada territorio. ecg