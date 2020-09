Nuevo sistema informativo de la Xunta para concellos

mayor comunicación. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, anunció ayer que la Xunta trabaja en un sistema de información que permitirá tener “una foto” de “dónde están” los brotes de coronavirus en la comunidad. “Estamos trabajando en ello” y el objetivo es tenerlo listo en “los próximos días”. García Comesaña destacó, además, que “la idea es” que “principalmente” sirva para disponer de datos a los ayuntamientos, pero que la Xunta no descarta “que incluso sea para la población general”. Así lo aseguró cuestionado por las demandas de la Federación Gallega de Municipios e Provincias (Fegamp) para que esta información sea transparente, defendiendo que, “desde hace mucho tiempo cuando en algún ayuntamiento hay una situación que requiera de algún tipo de intervención, la comunicación siempre fue muy fluida” con ese municipio. Además, resaltó que “estas restricciones suelen ser preventivas”. En cualquier caso, “dicho esto”, añadió el titular de Sanidade que la Xunta sigue defendiendo “la conveniencia de no dar los datos de positivos por ayuntamiento”, puesto que en localidades pequeñas “es una información muy sensible que hay que manejar con cautela”. europa press