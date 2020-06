“Nunca me siento sola; sé que en Cruz Roja están pendientes de mí”

Dentro de apenas tres meses Carmen Albor cumplirá 92 años, aunque nadie lo diría por su vitalidad. Hace ocho, cuando se quedó viuda, vio en la sede de Cruz Roja de Santiago la mejor forma de sentirse acompañada y, además, poder ejercitar su memoria o su cuerpo, con clases de gimnasia, a las que antes de la crisis sanitaria por el coronavirus, que dio la vuelta del revés a su rutina diaria, acudía religiosamente cada semana, sin faltar una.

Ella, que fue modista, y que no tiene hijos, siente un cariño tremendo no solo por la institución y su cometido con las personas de la Tercera Edad, sino por los voluntarios. “Conozco a un chico que dedica sus tardes a acompañar a personas mayores, sale con ellos a pasear una hora... Hay otros que los acompañan al médico o que les llevan medicinas o comida si no pueden moverse de sus casas, y más ahora con la pandemia”, explica.

Precisamente, desde que el Gobierno decretó el estado de alarma por el covid-19, las actividades a las que asistía Carmen se cambiaron de presenciales a hacerse a través de llamadas telefónicas. Una nueva situación que desde Cruz Roja valoran continuar hasta el próximo mes de octubre, temiendo que surjan rebrotes.

Y es que la crisis sanitaria les ha hecho readaptarse a las actuales circunstancias.

Pero en el caso de Carmen, ésta asegura que “me he adaptado y aunque echo de menos no ir a las clases por la tarde, que no solo me venían bien a nivel físico, sino también emocional, porque me reunía en la sede de Cruz Roja con compañeros que ya considero familia, al igual que a los profesores, que son encantadores y muy preocupados siempre por nosotros, estoy contenta y nunca me siento sola, porque sé que están pendientes de mí, de cómo estoy, si necesito algo...”.

La llaman cada semana para saber cómo sigue, le preguntan por su peso, su tensión.... y le dan pautas de nutrición para que se cuide durante la crisis sanitaria y huya del colesterol, además de darle clases virtuales para que se mueva.

Otra de las llamadas que agradece Carmen Albor son las que le han hecho para darle consejos para su seguridad. “Nos dicen que procuremos no decir cuándo salimos a la calle dónde vivimos, o que tengamos cuidado cuando entramos en el portal de que no nos siga nadie y que no hagamos caso a personas que se acercan sin venir a cuento”.

Aunque desde Cruz Roja Santiago alertaron de que había muchos mayores con problemas de movilidad debido al confinamiento, por lo que les dieron pautas para realizar ejercicio en sus domicilios, además de la necesidad de seguir ejercitando la memoria, Carmen asegura que ahora prácticamente sale todos los días a comprar el pan, además de ir al súper o a la farmacia cuando lo necesita. Asegura que se entretiene viendo la tele o paseando con una amiga por las tardes cerca de su casa.

Se levanta temprano, sobre las ocho y media de la mañana, y se encarga de hacer las cosas de casa y cocinar, como siempre. Aunque explica que con la pandemia “limpio más en profundidad, o aireo más tiempo la casa...”. Sigue los consejos de distanciamiento social, aunque reconoce que le está costando llevar mucho tiempo la mascarilla.