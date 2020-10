A Consellería de Sanidade destacou este venres o 83 por cento de participación de estudantes universitarios nun primeiro cribado realizado na Universidade de Santiago (USC) para detectar contaxios de Covid-19 nun período de "2-3 días".

Así o destacou na rolda de prensa tras a reunión do subcomité clínico a directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán Parrondo, quen sinalou que en Santiago nun "breve periodo de tempo" de "2-3 días" foron testados 903 universitarios dunha poboación diana de 1.089 estudantes, o que supón unha "adherencia do 83%" ao chamamento.

Agora, indicou, vanse a realizar cribados ao resto do colectivo universitario de Galicia. A directora xeral destacou que esperan que "o nivel de adherencia sexa tan alto como en Santiago". Así mesmo, a próxima semana comezará o cribado ao persoal das residencias de maiores de Galicia, uns 15.500.

Por parte do comité clínico, o doutor Sergio Vázquez Estévez avisou de que os universitarios, pola súa mobilidade, "pódeno traer e levar", polo que insiste en que eviten as festas "mentres non pase esta situación de pandemia".

SANTIAGO. EUROPA PRESS