O día despois: aguantar o tirón ante “este peche encuberto”

As mesas e cadeiras baldeiras e empapadas pola choiva nunha das rúas máis turísticas da cidade, como a Raíña, dan boa conta de que os días grises só acaban de comezar en Compostela. A estampa xeral onte, no primeiro día de restricións tras a publicación do DOG, era de vacío excepto nos poucos momentos nos que o tempo permitiu tomar un café rápido nalgunha terraza. Iso nos bares que as teñen, os outros tiveron que pechar ante a imposibilidade de poder abrir o interior. Os restaurantes, que si poden dar comidas dentro, non tiñan un panorama moito mellor, e son moitos os que decidiron non abrir. “Algúns abriron para non perder a comida da despensa ou para recoller un pouco”, comentaba un dos propietarios. A todos lles toca aguantar un tirón que, como xa anunciou o alcalde, se prevé que dure máis de 14 días.

“Este é un peche obrigado pero encuberto a un sector que é o motor da economía galega”, afirmaba o propietario de Orixe, Martín Pais. O seu restaurante está aberto pero con algúns dos empregados, dende onte, en ERTE. Así permanecerá ata que a súa economía, os aforros, llo permitan. El, igual que o resto de hostaleiros, insiste en que os están criminalizando e defende que son un espazo moito más seguro que as casas nas que se celebran xuntanzas de amigos e de familiares. “A xente seguirá reuníndose porque sabe que é moi complicado controlar os aforos ou que sexan ou non convivintes”, conclúe.

Moi preto, na crepería Cre Cote, na Quintana, Paula de la Fuente insiste en que a razón de seguir abertos é non mandar de novo ao ERTE aos seus empregados. “Si no dura mucho, si son quince días, se puede ir aguantando. Rentable claro que no es”, explica. A estas alturas, nun ano normal, o seu restaurante tiña un 80 por cento máis de reservas. Aguantar é o mesmo que están a facer os seus compañeiros do casco histórico ou da zona nova. No Galeón da Raíña o baldeiro onte era absoluto mais aférranse ás comidas para levar en plataformas como Glovo para ir tirando. Pero cando un se despraza cara as zonas menos céntricas a situación vai cambiando. É aí onde se observa como moitos bares, malia ter terraza, decidiron pechar, así como moitos restaurantes.

Na rúa dos Concheiros a cafetaría Gaia estaba onte pechada pese a ter terraza. E un pouco máis arriba, en Rodríguez de Viguri, a parrillada Tapa Tapiña anunciaba nun cartel que permanecerá pechada ata “poder trabajar en condiciones”. Nas aforas da cidade, o camareiro da raxería San Marcos afanábase pola mañá en explicarlle aos clientes que non podían tomar o café no interior; a uns metros, o mesón As Brañas non abriu a persiana pese a poder dar comidas e pese a ter terraza. E xa nos límites do concello, en A Susana, o bar Hermo permanece cerrado ao considerar que non compensa ter só a terraza.

CONTAXIOS NOS LOCAIS. Todos reiteran que as medidas de seguridade que se toman nos locais son estritas. Control de temperatura aos empregados, renovación constante do aire, desinfección do mobiliario... O novo informe do Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias sinala que os contaxios nos establecementos de hostalaría non representan máis do 3,5 por cento do total; cifra que en ambientes familiares supera o 14.

Para o sector é exemplo de que non hai “motivos sanitarios lóxicos” detrás. Ante esta situación, traballadores como a camareira do Agarimo, ao lado da praza de Cervantes, describíanlle onte a situación aos seus clientes cunha resumida frase: “Se trata de que no nos dejan trabajar”. O sentir é compartido pola totalidade dos hostaleiros.

DOG TARDÍO. Outro punto de conflito protagonizouno a hora de publicación do n.º 212 bis. Moitos dos establecementos de hostalaría esperaban o mércores a ler a letra pequena para ver se lles resolvía algunha das dúbidas que tiñan. Consideran inxusto que o texto non fose publicado ata minutos antes das doce da noite. Os restaurantes eran os que máis dúbidas tiñan. Un par de horas antes da publicación do DOG, dende a Asociación Hostalaría Compostela sinalaban que entendían pola nota de prensa previa de Sanidade que os restaurantes si podían abrir no interior. Con todo, aclaraban que non tiñan certeza absoluta e que se estaban guiando polas normas decretadas en lugares coma Ourense fai unhas semanas. Da mesma forma, non tiñan certezas sobre o aforo permitido nos restaurantes.

Todos agardan a que a situación mellore e a campaña de Nadal lles ofreza un respiro. Iso si, advirten, “algúns xa non volverán abrir”.