O gromo da Coruña podería subir dos mil casos xa a vindeira semana

“El brote de A Coruña está en progresión geométrica, y todo dependerá de si se toman medidas o no, pero prevemos que si la tendencia continúa como hasta ahora, la duplicación de casos se produciría en menos de una semana”. Estas verbas pertencen a Humberto Michinel, doutor en Física e investigador da Universidade de Vigo, que xunto cos seus compañeiros constitúen o único grupo de investigación en Galicia que continúa realizando unha estimación de como avanza o gromo epidémico de coronavirus na comunidade galega.1

Cando durante o pasado mes de marzo a chegada do coronavirus cortou de raíz a nosa cotidianeidade, grupos de investigación das tres universidades galegas lanzáronse ao obxectivo de estimar o comportamento da enfermidade. Non obstante, unha vez esa primeira vaga epidémica se deu por controlada só o grupo da Universidade de Vigo que coordina o profesor Humberto Michinel continuou adiante coas súas predicións nos gromos que foron aparecendo na comunidade, como o da Mariña ou –actualmente– os da Coruña e Vigo.

Sen dúbida, para Michinel é o caso da Coruña o que conta cunha “tendencia más peligrosa”, cun ritmo de contaxios “muy similar al que pudo haber en un principio en los meses de marzo y abril”. A famosa curva de contaxios –da que tanto oímos falar no inicio da vaga epidémica– conta no caso da área sanitaria herculina nestes momentos cun crecemento “exponencial, lo que nos indica que los contagios están empezando a descontrolarse”.

O investigador explica esta situación mediante unha comparación coa situación actual do regromo de Vigo ou o experimentado durante o pasado mes de xullo na Mariña. “Al contrario que la de A Coruña, la curva del brote de Vigo es una curva practicamente lineal y no tiene, por el momento, esa tendencia peligrosa. En cuanto a la Mariña, inicialmente la tendencia era muy similar a la que presenta hoy el brote de A Coruña, no obstante el cierre y la localización muy temprana de los casos se logró aplanar relativamente rápido la curva y luego ya empezó el descenso”, explica Michinel, “lo que nos indica –engade– la curva de A Coruña es que no se ha conseguido acotar su crecimiento”.

E é que a área sanitaria de A Coruña tiña onte 371 casos activos tras a detección nun só día de 69 positivos por covid-19. Segundo a previsión do grupo de traballo da UVigo, de continuar a mesma tendencia, a cantidade de casos activos superaría os 650 o vindeiro sábado, e os 1.000 ao longo da semana que ven.

Á vista destes datos, cabe preguntarse cal é a diferencia con respecto ao momento máis álxido da vaga epidémica que se rexistrou a finais do mes de marzo e ao longo do mes de abril. Para Michinel a resposta está clara. “La situación no es la misma que en marzo o abril porque la incidencia hospitalaria es mucho menor que entonces”, explica. Un feito que relaciona co perfil dos contaxiados xa que “se está infectando gente más joven y por lo tanto menos propensa a necesitar atención hospitalaria”.

O doutor en Física advirte que polo momento “no se tomaron medidas drásticas en A Coruña, como sí se hizo en el caso de A Mariña”. Unhas decisións como a do peche que “frenó drásticamente el ritmo de contagios a los pocos días de decretarse”. Se ben, Michinel entende que as características das propias áreas son moi distintas e poderían estar supoñendo cambios substanciais na localización dos casos e o seu rastrexo que “en A Mariña funcionó muy bien y sin embargo en A Coruña es una tarea más difícil al contar con una población mucho mayor”.

A importancia da toma de decisións é un feito que salienta tamén Juan José Nieto Roig, catedrático de Análise Económica e que participou no grupo de traballo da USC para estimar o comportamento do virus.

“Lo que aprendimos en los meses de marzo y abril es que las decisiones se deben tomar con la mayor brevedad posible”, sentencia Nieto Roig. Non obstante, o catedrático da USC entende que a situación é moi distinta á daqueles meses, porque “los brotes son muy locales, la cantidad de asintomáticos es mayor y con la temporada estival en la que estamos inmersos, la movilidad también aumentó”, polo que dende o seu punto de vista “realizar estimaciones en este momento es sumamente complicado”.

Non obstante, Nieto Roig é optimista porque “en teoría, la experiencia de aquellos meses hace que las autoridades estén más atentas”. Unha atención, que debe ter o conxunto da sociedade –neste caso coruñesa– porque o obxectivo volve a ser doblegar a curva de contaxios.