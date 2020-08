O PSdeG reclama información sobre os rastrexadores

Transparencia. Galicia é unha das comunidades, que non ofrece información pública sobre o número de rastreadores cos que conta o Sergas para realizar o seguemento das distintas repuntas de casos de covid-19 que a comunidade está a experimentar.

Julio Torrado, voceiro de sanidade do Grupo Parlamentario Socialista reclamou onte información sobre este dato. Concretamente o deputado arousán demandou á Xunta coñecer de cantos rastrexadores dispón o Sergas e cantos deles están asignados á área sanitaria da Coruña, a máis afectada nestes intres. Ao fío da contratación deste persoal, Torrado demandou saber “cal foi o método de selección” dos rastreadores e quen se está a encargar da dirección do seu traballo. Así como do xeito en que se ten configurado a súa coordinación cos profesionais da atención primaria, á vista das queixas ao respecto por parte do persoal dos centros de saúde. Ademais, o parlamentario socialdemócrata requiriu ao Executivo galego que aclare se ten previsto incrementar o persoal de atención primaria dispoñible nestas datas estivais para facer fronte ás repuntas. “A Xunta ten que implicarse na solución dos problemas, en lugar de maquillar os datos”, concluíu.ECG