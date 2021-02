O transporte interurbano por autobús reduce a súa oferta desde este venres en Galicia polas restricións de mobilidade

SANTIAGO. EP. O transporte interurbano por autobús reduce a súa oferta desde este venres en Galicia debido ás restricións á mobilidade impostas pola Xunta para tratar de frear o avance do coronavirus. Após a reunión mantida o luns coas federacións de transporte de viaxeiros, que lle fixeron chegar unha proposta para diminuír a oferta, a Xunta informa este xoves da adecuación da oferta. A resolución, da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, detalla esta adaptación "temporal" dos servizos de autobús e será efectiva a partir da tarde deste venres. Este departamento destaca que o transporte público manterá as expedicións para a mobilidade dos estudantes, do persoal sanitario e doutros colectivos de traballadores.

De luns a venres, entre as 18,00 e as 24,00 horas, os itinerarios cuxa lonxitude supere os 50 quilómetros e que dispoñan de varias frecuencias nesa franxa horaria, adaptarán a oferta ádemanda actual, "garantindo un mínimo do 50% dos servizos". Nas fins de semana e nos días festivos o transporte adecuarase "garantindo unha oferta mínima do 50% en cada concesión e polo menos unha expedición de ida e volta por liña habilitada para esas xornadas". En calquera caso, a Xunta lembra ás concesionarias que deberán cumprir coa súa obrigación de repor calquera servizo "no caso de ser necesario".

CAMBIOS EN MONBUS

Pola súa banda, Monbus informa da "reformulación" dos seus servizos e indica que os cambios os introducirá a partir deste sábado, 6 de febreiro. Devanditos cambios realizaraos en servizos de sábados, domingos e festivos e nos que teñan saídas a partir das 18,00 horas de luns a venres (estes últimos en traxectos de máis de 50 quilómetros), segundo apunta.

A compañía garante a continuidade dos servizos e actividades tales como os sanitarios, centros laborais ou actividades educativas e engade que a información sobre o estado dos servizos actualizaraa "constantemente" na súa web e a través das súas redes sociais.