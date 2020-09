O virus presenta unha taxa de mutación baixa

O investigador do CSIC no Instituto de Biomedicina de Valencia, Iñaki Comas, evidenciou que a taxa de mutación da covid-19 é baixa e non está relacionada coa súa virulencia.

O proxecto está baseado en comparar o xenoma do coronavirus procedente de pacientes infectados e poder así rastrexar o camiño que foi trazando durante a pandemia.

Ata o de agora, observaron que houbo múltiples introducións do virus en España, pero que só unhas poucas ocasionaron un gran número de contagios. “A explicación podería atoparse en grandes eventos superdispersores, que facilitaron que o virus seguise entre a poboación”, estimou o experto.

Segundo asegurou, “non existiu” un ‘paciente 0’ como era de esperar, xa que os expertos detectaron centos de introducións, da orde de 700 polo baixo. Non obstante, estes expertos detectaron 18 xenotipos, responsables dun 73 por cento dos casos que analizamos. De modo que a pesar das múltiples introducións, só unhas poucas tiveron éxito epidemiolóxico.

Os investigadores descubriron que a tasa de mutación da covid é relativamente baixa con dúas ao mes e sen efecto na súa virulencia, e agardan presentar pronto os resultados finais do seu estudo. ECG