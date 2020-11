Ocupación del 52 % en las UCI de Santiago con 16 pacientes con covid

La situación en el área sanitaria es mejor que en el último mes, sin embargo, el número de ingresados en las unidades de críticos se ha elevado hasta los 16 actuales. Todos ellos se encuentran en el hospital Clínico de Santiago, a los que hay que sumar 43 personas en régimen de hospitalización en otras áreas del centro; así como 3 personas ingresadas en la Rosaleda, que no tiene a ningún paciente actualmente en críticos.

El número de camas disponibles de UCI en el CHUS es de 30, entre las 15 de la UCI y el otro tanto habilitado durante el estado de alarma en la unidad que antes se dedicaba a Reanimación, un servicio que desde hace tres años ocupa un nuevo espacio. A esas camas hay que sumar las de la unidad de críticos, de las que no hay datos públicos, así como la decena disponible en el hospital de Conxo. Al margen, se cuenta con camas de críticos en la Rosaleda, que tampoco precisa el número.

Con estos datos, pese a que el número de pacientes ingresados en la UCI sí ha aumentado, Sanidade mantiene una presión asistencia del 52 por ciento en estas unidades. El dato es peor que el de la media española: la ocupación de camas UCI en todo el país es del 31,76 % en la segunda ola, una cifra que en Galicia se sitúa en el 13,95 por ciento.

QUEJAS. Las autoridades han insistido en las últimas semanas en que no hay una situación preocupante en los hospitales gallegos. Sin embargo, el personal sí ha hecho hincapié en que existen deficiencias tanto en el equipamiento con el que cuentan las unidades dedicadas a los pacientes más graves como en lo relativo a los equipos de protección individual. Los trabajadores de estos servicios refieren que los equipos están gastados y que muchos llevan utilizando los mismos más tiempo del debido. Los trabajadores de la UCI se manifestaron la semana pasada delante del CHUS.

A esto hay que sumar la polémica ocasionada por la suspensión de los permisos de libranza al personal de enfermería -junto a auxiliares- para “garantizar la asistencia sanitaria a los pacientes”. La representante de la sección sindical de FeSP-UGT del hospital Clínico, Marta Curros, señaló que “nun contexto marcado pola pandemia do coronavirus non se pode olvidar o esforzo realizado polos profesionais do CHUS, así como do resto da sanidade galega, ao longo deste ano”, a la vez que insistía en que no puede entender la medida “cuando hay listas de contratación que no están agotadas”.

RESTRICCIONES. Mientras, las limitaciones siguen siendo las mismas pese a que se ha pasado a la alerta naranja después de un mes en el máximo nivel. Este cambio no supone en la práctica ninguna variación hasta que el Comité Clínico de Sanidade realice una nueva evaluación de las medidas.

En la proyección que se realiza en base a los nuevos casos confirmados por PCR en los últimos siete días la alerta es naranja. Sin embargo, el Sergas incluye un segundo mapa de la situación en los concellos gallegos realizados teniendo en cuenta los casos de los últimos 14 días: ahí Santiago se mantiene aún en nivel rojo, por lo que el Ayuntamiento de Santiago recuerda que es importante no bajar la guardia ya que, aunque los datos son buenos, la situación no permite relajar las medidas de protección.