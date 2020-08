Ordenar que se aísle a una sola persona, edificio o pueblo: el juez tiene la palabra

Santiago. Alfonso J. Villagómez Cebrián nació en Ourense en 1961. Transcurrió su infancia en Verín, en donde su padre, natural de A Rúa, fue juez. Estudió la carrera de Derecho en la USC, doctorándose en Derecho Público Cum Laude; en 1988. Ingresó seguidamente en la carrera judicial con destinos en los juzgados de Jaca, Illescas y San Lorenzo de El Escorial. En 1996 ascendió a Magistrado siendo destinado al juzgado de instrucción 9 de Bilbao, en donde coincidió y forjó amistad con el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Anteriormente había desempeñado el cargo de Asesor del Gabinete del Defensor del Pueblo, y en 1998 fue nombrado Letrado del Tribunal Constitucional. Entre los años 2004 a 2008, fue asesor de los ministros de Justicia Fernando LópezAguilar y Fernández Bermejo.

De vuelta a la jurisdicción fue magistrado de la sala de lo contencioso-administrativo del TSXG, y, en la actualidad es titular del Juzgado 14 de Madrid. Es autor de los libros Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Legislación de Derecho

Administrativo;, y de más de un centenar de artículos en revistas y publicaciones jurídicas. Está en posesión de la medalla de San Raimundo de Peñafort y es aficionado del Atlético de Madrid.

¿Cómo es que usted se encargará del control judicial de las medidas de la covid 19 este mes de agosto en Madrid?

Existe un turno de permanencia para los 34 juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid, y este año me corresponde realiazarlo durante este periodo vacacional del mes de agosto. No es que me vaya a encargar de de todas las medidas administrativas que se puedan adoptar en este período, sólo del control de aquellas que bien por iniciativa de un particular o de la propia Administración lleguen a los juzgados.

¿A qué tipo de medidas de la Administración se está refirendo?

Fundamentalmente a las que afectan a derechos fundamentales como son las medidas sanitarias urgentes y necesarias para la salud pública y que impliquen así

una privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental

¿Exactamente en qué consiste su trabajo de control judicial?

Pues en analizar la proporcionalidad y necesidad de cada medida que pueda ser adoptada por la autoridad sanitaria competente, y decidir sobre su ratificación o

autorización.

¿Es eficaz este control? ¿Qué consecuencias tiene para la Administración y los ciudadanos?

Es absolutamente eficaz. Se decide en función de los parámetros que le indicado, es decir si se autoriza o no la medida sanitaria, que puede consistir en un ingreso forzoso de un ciudadado infectado o en el confinamiento parcial de una pequeña o gran población. Piense en el caso de la Comunidad de Madrid, los importantes núcleos poblacionales que existen. Y en alguno de ellos, como es el caso de Móstoles o Furnlabrada, ya se están produciendo problemas en los centros hospitalarios públicos.

¿Cuentan los jueces con los instrumentos necesarios para luchar contra la pandemia?

No corresponde a los jueces luchar contra la covid 19. Es una responsabilidad de las Administraciones públicas y de los gobiernos autonómicos y del gobierno central. Los jueces sólo realizamos un escrutino de legalidad de estas medidas y sólo cuando se nos lo pide. Ampliando su pregunta, creo que las Administraciones autonómicas no cuentan en sus leyes sanitarias, ni en las estatales, con los instrumentos juridicos para dar respuesta a ajustada a una situación como es la provocada por esta maldita enfermedad. El Gobierno del Estado dispone de la posibilidad de declarar el estado de alarma, como hizo, pero las comunidades autónomas se encuentran huerfanas de un marco jurídico.