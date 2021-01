Os alumnos galegos regresan a clase este venres en pleno repunte de contagios

SANTIAGO. EP. Galicia retomará a actividade lectiva este venres. Os centros galegos abrirán de novo as súas portas para recibir ao alumnado que regresa tralas vacacións de Nadal nun contexto de preocupación polo repunte dos contagios e os casos de COVID-19 polas reunións familiares producidas nestas datas.

As escolas e institutos galegos pechaban decembro con algo máis de 50 aulas e tres gardarías clausuradas pola pandemia, ademais de preto de 850 casos de coronavirus contabilizados nas instalacións educativas galegas.

A comunidade galega superaba o pasado 5 de xaneiro os 209 casos por cada 100.000 habitantes nos últimos 14 días, segundo os datos do Ministerio de Sanidade.

Leste mesmo xoves, as cifras empeoraban en todos os parámetros, tanto en ingresados como nos positivos diarios e os casos activos. A taxa de positividad rondou o 10% das case 8.000 probas realizadas en 24 horas e os contagios detectados pasaban este xoves os 600, polo que o total de casos activos alcanzou os 6.700.

É por iso que a Xunta xa espera un aumento dos contaxios nos propios centros, posto que a tendencia dos positivos rexistrados mantívose até agora, en termos xerais, en paralelo ao contexto social.

ATRASAR O CURSO

A situación sociosanitaria levou a algunhas voces a propor un atraso no regreso do alumnado para ver a evolución da pandemia. O sindicato ANPE Galicia xa propuxo a mediados de decembro no seo da mesa sectorial de educación que se atrasase uns días o reinicio da actividade lectiva, en concreto do 8 ao 11 de xaneiro.

A organización docente argumentaba que, con este cambio, as autoridades e aos centros contarían con máis tempo para articular medidas ante un hipotético repunte de casos e os gromos de COVID-19 que poidan producirse a raíz do período do Nadal.

A Consellería de Educación, pola súa banda, sempre defendeu o calendario vixente e o regreso ás aulas o 8 de xaneiro, sempre co aval do comité clínico e os expertos sanitarios que asesoran á administración.

RESPONSABILIDADE COLECTIVA

O titular de Educación, Román Rodríguez, sempre defendeu as aulas como 'cortalumes' da transmisión do virus. Este mesmo xoves, o responsable educativo fixo un chamamento á "responsabilidade colectiva" para manter os centros como "espazos seguros".

En declaracións aos medios, Rodríguez defendeu que o primeiro trimestre do curso "demostrou que os centros son espazos seguros" grazas ao "grandísimo traballo do conxunto da comunidade educativa" e o cumprimento dos requisitos e as "normas de adaptación".

No entanto, apelou a manter ese "traballo e esforzo" no inicio deste segundo trimestre, que arrincará nun contexto social "complexo" e que "sen dúbida" terá o seu efecto na comunidade escolar.

En todo caso, o titular de Educación insistiu en que non se produce "transmisión interna" nos centros, senón casos que veñen de fóra destas instalacións, e pediu "respecto, prudencia e responsabilidade" ás normas a través da "implicación" de todos os membros da comunidade educativa.

A decisión da Xunta recibiu críticas desde o propio sindicato ANPE, que apelou á "máxima do 'sentidiño'" e lamentou que prevaleza o criterio de conciliación sobre a situación sanitaria, posto que atrasar o calendario até o luns unicamente implicaría perder unha xornada de clase.