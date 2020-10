Os casos activos de covid aumentan a 572 no municipio de Ourense, 21 máis

OURENSE. EP. Os casos activos de coronavirus Covid-19 aumentaron a 572 este martes no municipio de Ourense, que ten a mobilidade restrinxida ao termo municipal desde o pasado xoves, o que supón 21 máis que hai 24 horas. Así se desprende dos datos facilitados pola área sanitaria de Ourense, que reflicten un incremento dos 551 rexistrados o luns aos 572 este martes. A área sanitaria de Ourense notificou este martes o falecemento de catro pacientes con Covid, dous no Hospital de Verín --procedentes da Residencia Val de Monterrei-- e outros dous de centros residenciais --un dos Gozos de Pereiro de Aguiar e outro de Val de Monterrei--. Deste xeito, os casos activos de Covid na área de Ourense, Verín e O Barco sitúanse en 1.563 e os infectados ingresados en 81 --deles 11 en UCI e 70 noutras unidades de hospitalización--, mentres 1.482 pacientes permanecen en seguimento no seu domicilio. Ata a data nesta área sanitaria curáronse 3.177 persoas e faleceron 172. O total de casos rexistrados ata agora suman 4.912 infectados.