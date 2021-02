Os casos en centros educativos galegos baixan ata os 3.050, con 135 aulas e unha escola infantil pechadas

SANTIAGO. EP. Os centros de ensino e escolas infantís de Galicia rexistran de novo este mércores un descenso de casos activos de covid-19 entre o seu alumnado e persoal. Trátase da sexta ocasión consecutiva na que a Xunta cuantifica unha caída deste indicador. Segundo o balance facilitado polo Goberno galego, o total de positivos sitúase nesta xornada nos 3.050, o que supón unha redución de 185 casos respecto ao último parte difundido este martes.

Tamén descende o total de aulas pechadas, que baixan a 135, e os centros clausurados por decreto das autoridades sanitarias pasan de tres na pasada xornada, a só un: a escola infantil municipal de Viveiro.

Reabren a escola infantil de Cáritas-Tui de Vigo, onde se computa un caso positivo, e a Jorge Juan de Fene (que desaparece da listaxe remitida pola Xunta).

Os datos de incidencia melloran, ademais, en todas as áreas sanitarias. Os centros da Coruña, que hai días superaban o milleiro de casos, contan agora con 806 e 20 aulas clausuradas.

O maior número de casos rexístranos o centro privado Plurilingüe Liceo A Paz --que baixa de 32 a 29 casos-- e o Salesiano San Juan Bosco que sobe de 22 a 24 positivos detectados, ambos no propio municipio coruñés.

Arteixo, pola súa banda, rexistra 20 positivos no IES de Pastoriza, outros 19 no CEIP Ponte dos Brozos e 18 no IES Manuel Murguía (un máis que na pasada xornada).

VIGO, PONTEVEDRA E SANTIAGO

Tamén melloran as escolas da área de Vigo que, nas os positivos baixan a 534 positivos, aínda que as aulas pechadas pasan de 42 a 43. A pesar da redución de casos, mantense como a segunda zona de influencia con maior número de contagios.

Os casos máis destacados son o centro privado Os Salgueiros de Mos (21), o CEP Altamira de Salceda de Caselas (que baixa a 15 casos) ou o CPR Plurilingüe Compañía de María de Vigo, con 15.

Os centros da área de Pontevedra sitúanse en 469 positivos e polo menos 22 aulas pechadas. Os máis afectados son o CPR Santiago Apóstolo de Soutomaior, que sobe de 29 a 30 positivos, o CEIP Álvarez Limeses de Pontevedra e o Rosalía de Castro de Vilagarcía de Arousa (ambos baixan a 16 casos).

A área de Santiago, pola súa banda, conta con 414 casos e polo menos 15 unidades clausuradas --cinco menos das notificadas este martes--. Os centros con máis positivos son o IES Lamas de Abade con 13, na capital galega; seguido do CEIP dá Ramallosa de Teo (11); e do CPR Plurilingüe San José de Cluny, en Santiago, e o IES Plurilingüe Maruxa Maio de Ordes, con 10 casos.

OUTRAS ÁREAS

Na área de Ourense os positivos baixan a 308 e as aulas pechadas a 17. O maior número de contagios dáse no IES Eduardo Blanco Amor, con 14 positivos.

Pola súa banda, na área de Lugo os casos positivos baixan a 281 e son 11 as aulas pechadas (unha máis que na pasada xornada), ademais da escola infantil municipal de Viveiro, tamén clausurada. Os centros con máis casos son o IES Santiago Basanta Silva de Vilalba con 18 e o CEIP Plurilingüe Lagostelle de Guitiriz, con 15.

Finalmente, pecha a listada a área de Ferrol, que cae até os 238 positivos e sete aulas pechadas. O centro privado Santiago Apóstolo de Narón suma 17 casos positivos.