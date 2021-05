Os casos en centros educativos galegos descenden a 608 e as aulas pechadas redúcense a 37

SANTIAGO. EP. Os casos activos de covid-19 en centros educativos non universitarios e escolas infantís da Comunidade galega descenderon a 608 --23 menos--, mentres que as aulas pechadas reducíronse a 37 --dúas menos-- e un centro continúa clausurado debido á incidencia deste coronavirus, a escola infantil unitaria de Cerdedo por un positivo. Segundo o balance actualizado este sábado polas consellerías de Educación e Sanidade, as infeccións activas caen nas áreas de Vigo (-9), Santiago (-6), A Coruña (-2), Ourense (-2), Lugo (-2) e Ferrol (-2) e mantéñense sen cambios en Pontevedra.

Deste xeito, na área de Vigo diminúen a 190 os contaxios --nove menos-- e hai 15 aulas pechadas --unha menos--, das que catro corresponden ao IES San Paio de Tui, que ten sete positivos. Así mesmo, o CEIP Plurilingüe Ou Pombal de Vigo, o CEIP Doutor Suárez de Fornelos de Montes e as escolas infantís de Gondomar e Santa Isabel de Vigo contan con dúas unidades pechadas cada unha. Mentres, a área da Coruña sitúase con 176 casos activos --dous menos-- e redúcense a sete as aulas inoperativas --dúas menos--. O CEIP de Caión, na Laracha, destaca con oito positivos e tres unidades pechadas.

Séguelle a de Pontevedra, onde se manteñen en 103 as infeccións activas e en catro as aulas pechadas. Nesta área atópase o único centro inoperativo de Galicia pola incidencia da covid-19, a Escola Unitaria de Cerdedo por un positivo. O CEIP de San Roque de Vilanova de Arousa é o máis afectado da zona con 17 contaxios --un máis--. A área sanitaria de Santiago rexistra 72 positivos --seis menos--, mentres que as aulas pechadas mantéñense en oito. Na zona, o centro con máis positivos é o IES Nº 1 de Ribeira, con cinco infectados. Pola súa banda, na área de Ourense caen a 33 os casos activos --dous menos-- e segue unha aula clausurada pola incidencia da covid-19.

MENOS CASOS

Con menos casos de coronavirus en centros educativos de Galicia seguen as áreas de Lugo e Ferrol. Na primeira delas hai 27 positivos --dous menos-- e tras catro xornadas consecutivas sen clases pechadas clausurouse unha unidade na escola infantil de Chantada. A área de Ferrol é a que rexistra menos casos a nivel autonómico, sete --dous menos-- e segue cunha aula pechada debido á incidencia deste coronavirus.