Os casos en residencias de maiores baixan a 193 logo de 14 altas e tres novos positivos

SANTIAGO. EP. O número de casos de coronavirus entre usuarios de residencias de maiores diminúe este domingo até os 193 despois de notificarse tres positivos por 14 altas, ademais do falecemento dunha usuaria de 93 anos da San José de Arzúa. Segundo o balance de incidencia da pandemia nos centros de maiores remitido aos medios este domingo pola Consellería de Política Social, o número de usuarios de residencias baixa a 193, doce menos que o día anterior. Isto débese a que o tres positivos novos (de usuarios das residencias Virxe dá Clamadoira de Muíños, DomusVi Larouco e Viana do Bolo) ven compensados por 14 altas de maiores que deron negativo na proba.

Nove destas 14 altas producíronse na residencia Quercus da localidade ourensá de Leiro. Ademais, outro catro usuarios do San Marcos de Santiago recibiron o alta, aos que se suma un residente na San Bartolomeu de Xove. Deste xeito, entre os centros con máis usuarios con coronavirus inclúense a DomusVi Laraxe de Cabanas, con 53; A miña Casa Ferrol, con 28; DomusVi Carballo, con 18; e a Milagrosa da Coruña, con 10. Estes catro centros son os únicos que superan a decena de infectados, aínda que hai ao redor dunha trintena de residencias que contan con casos de usuarios con covid-19.

TRABALLADORES

En canto aos traballadores de residencias de maiores contaxiados, descenden a 91 (-7) despois de registarse dous positivos --ambos no cadro da DomusVi Laraxe de Cabanas-- e nove altas repartidas en tres centros --Nosa Señora da Saúde da Peroxa (1), DomusVi Cangas (1) e San Bartolomeu de Xove (7)--.

Así, entre as residencias con máis traballadores contaxiados atópanse a DomusVi Laraxe, con 12; Ou Casón de Moeche, con 8; 7 no caso de San José de Arzúa; e Quercus de Leiro, Nosa Señora do Carme de Sarria e Mi Casa de Ferrol, con 6 positivos entre o seu cadro en cada un dos centros.

CENTROS DE DISCAPACIDADE

En canto aos centros de atención á discapacidade de Galicia, descenderon a 30 os usuarios con Covid-19 ao recibir o alta por negativizar 10 residentes na Nuestra Señora de Fátima y Cristo Rey de Crecente, que conta agora cun único infectado.

Así, a maioría de casos nestes centros concéntranse na Residencia Adultos Pai Menni de Betanzos, que conta con 16 casos positivos. O resto repártense na Juan Vidán Torres de Santiago, con sete; e a Aspanaes das Pontes de García Rodríguez, con seis.

Pola súa banda, os traballadores destes centros con coronavirus tamén descenden, no seu caso, a 15 debido ao alta recibida por sete empregados da Pai Menni de Betanzos e o positivo detectado no cadro da residencia de Aspanaes das Pontes.

Deste xeito, a Pai Menni de Betanzos ten agora a traballadores diagnosticados; a Juan Vidán Torres, DomusVi Bóveda, Aspanaes das Pontes e CAPD de Sarria, dúas en cada caso; e a Residencia do Imserso de Bergondo, CAPD da Coruña e Nuestra Señora de Fátima y Cristo Rey de Crecente, un cada unha.