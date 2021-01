Os centros educativos galegos alcanzan un novo máximo de positivos e suman 3.352 contagios, case 700 máis que o sábado

SANTIAGO. EP. O sistema educativo galego segue sen lograr porlle freo á onda de contaxios que afecta os centros desde o arranque do segundo trimestre. Este martes rexistrouse un novo máximo da pandemia, cun total de 3.352 positivos por COVID-19 que supoñen case 700 máis que os datos cos que se pechaba a semana pasada.

As cifras trasladadas polas autoridades sanitarias confirman que Galicia mantén o incremento exponencial no número de casos de coronavirus confirmados en centros, escolas infantís e institutos e que aínda non se logrou paliar a tendencia das últimas semanas.

A evolución dos contaxios obriga a manter pechadas polo menos 165 aulas, sete escolas infantís e un centro de educación especial, a CEE Miño de Ourense, que conta co menos cinco casos nas súas instalacións.

O resto de centros clausurados son a escola infantil municipal A Cañiza, o punto de atención á infancia de Riós, e a Praia Xardín de Boiro, todos cun positivo ademais da Pequenecos de Curtis con dúas, a Unitaria da Pobra de Trives, a municipal de Viveiro con tres e a unitaria de Forcarei cun total de seis contaxios.



A CORUÑA ACHÉGASE AO MILLEIRO

Os centros máis afectados concéntranse na zona da Coruña cun total de 920 positivos e polo menos 38 unidades pechadas. De feito, a área de sanitaria coruñesa conta agora con máis contaxios que os que había en todas as escolas e institutos de Galicia ao final do primeiro trimestre.

Arteixo, en concreto, conta con parte dos casos máis graves de todo o sistema educativo galego, especialmente o IES Manuel Murguía cunha trintena de positivos, o CEIP de Arteixo con 23 positivos e seis aulas pechadas, o CEIP Ponte dos Brozos con 21 e 1 aula pechada, e o CEIP de Galán, que a pesar de contar con 11 contaxios clausurou polo menos catro aulas nas súas instalacións.

Outros centros con cifras importantes de afectados son o privado A Grande Obra de Atocha con 23 positivos e unha aula pechada; o CPR Plurilingüe Liceo La Paz con 19; o CPR Plurilingüe Sagrado Corazón con 17 casos; o CPR Plurilingüe Santo Domingo con 15 o CIFP Ánxel Casal Monte Alto con 14; o CPR Plurilingüe Compañía de María con 14; o CPR Eiris con 15; ou o IES Plurilingüe Eusebio da Guarda con 12, todos eles na Coruña.

Na mesma cidade, destacan o CPR Plurilingüe Fogar de Santa Margarida con 13 positivos, o CPR Plurilingüe Salesiano San Juan Bosco con 12 e o CPR Plurilingüe Santa María del Mar con 12 e unha aula pechada.

Na Laracha, o CEIP Ramón Otero Pedrayo rexistra 12 positivos e unha aula pechada; en Betanzos, o CEIP Francisco Vales Villamarín 10 positivos e 2 aulas pechadas; en Cambre, o CEIP Wenceslao Fernández Flórez, 10 positivos e unha aula pechada; en Coiros, a EEI de Coirós de Arriba 13 positivos e unha aula pechada; e en Sada, o CEIP Pedro Barrié da Maza conta con 12 positivos e unha unidade pechada.



SOBEN EN TODAS AS ÁREAS

Os positivos soben, ademais, en todas as áreas sanitarias. Os centros da área de Vigo suman 641 positivos, 53 aulas pechadas e unha escola clausurada.

Entre eles, o CPI da Cañiza con 19 casos e 1 aula pechada, o CEIP Marquesa do Pazo da Mercé das Neves con 12 casos e 1 unidade clausurada, o CEIP Fermín Bouza Brey de Ponteareas con 13 positivos e 2 aulas pechadas e o CPR Plurilingüe Santiago Apóstolo con 14.

Así mesmo, o IES Val do Tea rexistra 12 positivos e 1 unidade pechada, o IES Mendiño de Redondela 13 positivos o CPR Santa María de Tui 14 positivos e 2 aulas pechadas, o IES San Paio 12. En Vigo, pola súa banda, destacan o CPR Plurilingüe Apóstolo Santiago con 11 casos e 2 aulas pechadas e a María Inmaculada con 16 positivos e unha unidade clausurada

A área sanitaria de Santiago rexistra este martes 506 positivos, 19 aulas e 1 centro pechado. Os casos máis importantes son o CPR Plurilingüe La Salle (15), o CPR Plurilingüe Nosa Señora dos Remedios (11), o CPR Plurilingüe San José de Cluny (13), o IES Antón Fraguas con 22, e o CEIP Plurilingüe Monte dos Postes con 13 positivos e unha aula pechada.

Pola súa banda, a área sanitaria de Pontevedra ascende a 380 positivos, 21 aulas e 2 centros pechados. Os máis afectados son o CEIP de Viñas de Poio e o IES do mesmo municipio con 18 e 15 casos, respectivamente.

Ademais, o CEIP Álvarez Limeses de Pondevedra suma 10 casos e 2 aulas pechadas, o CEIP Plurilingüe Cruceiro de Sanxenxo 20 positivos e 1 aula pechada, e o CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro 10 positivos e dúas aulas afectadas.



OURENSE, LUGO E FERROL

A área sanitaria de Ourense rexistra 362 positivos, 10 aulas e 3 escolas pechadas.

Entre eles destacan o IES de Allariz (21 contaxios e unha aula pechada), o CPR Plurilingüe Santa María (10 e unha aula pechada) e o CPR Plurilingüe Santa Teresa de Jesús (14), ambos de Ourense. En Xinzo dá Limia, o CEIP Carlos Casares suma 15 positivos e 1 aula pechada.

A área sanitaria de Lugo rexistra ademais 303 positivos, sete unidades e un centro pechado, entre eles a E.I Sacro Corazón con 8 contaxios, o IES Río Cabe de Monforte de Lemos con 24, o IES María Sarmiento de Viveiro con 14.

A área sanitaria de Ferrol pecha a listaxe con 240 positivos e 17 aulas pechadas, entre eles o IES de Fene con 12 positivos, o CIFP Ferrolterra con 10 e unha aula pechada e o CEIP Couceiro Freijomil de Pontedeume con 19 contaxios e polo menos 2 unidades pechadas.