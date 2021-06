Os concellos ultiman o San Xoán con normas similares e fogueiras maioritariamente en zonas privadas

A CORUÑA. EP. O contexto de pandemia afectará un ano máis á celebración de San Xoán, que os concellos ultiman co prazo dado para aqueles que desexen facer fogueiras, maioritariamente en espazos privados e sempre en función do que determinen as autoridades sanitarias. Nalgúns casos, avanzaron xa que permitirán tamén 'sardiñadas' e 'churrascadas' en locais de hostalaría, previa comunicación, e noutros estarán prohibidos, limitándose a zonas tamén privadas. Mentres, en Vigo, a diferenza doutros concellos, permitiranse fogueiras tamén en espazos públicos. Esta mesma semana, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou que Galicia se prepara para unha remodelación "integral" de toda a normativa sanitaria. Neste contexto, os concellos consultados por Europa Press remítense ás informacións difundidas até o momento, sexa en bandos, nas webs municipais ou polos propios rexedores nas súas comparecencias.

AS PRAIAS DE A CORUÑA, SEN FOGUEIRAS

No caso da Coruña, onde San Xoán antes do contexto Covid reunía cada ano a miles de persoas nos seus areais, este ano, de acordo co bando publicado polo consistorio, estará prohibido de novo o acceso ás praias, a partir das 21,00 horas. En canto á seguridade na cidade e nos areais, afirman desde o consistorio que haberá "un dispositivo especial enfocado a que a xente non acceda aos areais".

O bando explica tamén que "non se poderán facer fogueiras en ningún espazo público da cidade" mentres que as "sardiñadas, churrascadas ou similares" permitiranse en espazos de titularidade pública, previa declaración responsable por escrito. O ano pasado seguiuse o mesmo criterio, con 303 solicitudes presentadas.

Na área coruñesa, outros concellos informaron nos últimos días que non haberá fogueiras en espazos públicos como praias ou sobre o asfalto, aínda que si en leiras privadas, como é o caso de Oleiros, Arteixo, Sada ou Cambre ou doutros municipios da provincia coruñesa como Ponteceso ou Ribeira.

En Carballo, fontes municipais indican que as normas serán "as mesmas que o ano pasado·. "Excepto no caso do horario que haberá que esperar até que hora permite a Xunta", apuntaron. Por outra banda, lembran a "avalancha" de solicitudes, case 800, que recibiron o ano pasado para fogueiras, só autorizadas en propiedade privada e prohibidas en espazos públicos e praias.

Desde o concello de Lugo, apelan, á súa vez, a esperar ás decisións da Xunta "por se dita un protocolo". Nesta provincia, a alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, confirma que este ano a comisión que as organiza xa non se formou polo contexto sanitario.

Noutras cidades como Santiago, a xunta de goberno local aprobou a normativa pola que se permite celebrar fogueiras e sardiñadas en recintos privados, igual que no caso de Pontevedra, provincia na que seguirán o mesmo requisito municipios como Valga ou Ponte Caldelas.

VIGO, UNHA EXCEPCIÓN

Vigo será unha das excepcións xa que autorizará a realización de fogueiras en espazos públicos na noite véspera de San Xoán, aínda que só até medianoite e sen comida nin bebida, segundo avanzou recentemente o alcalde, Abel Caballero, aos medios de comunicación e ratificaron desde o consistorio.

O Concello dará permiso para as fogueiras "coa aplicación estrita" das medidas de prevención indicadas polas autoridades sanitarias. Respecto diso, o rexedor sinalou que ditas medidas concretaranse cando a data se achegue.

CANCELACIÓNS

Mentres, algunhas entidades como a Fundación Terra Termarum Castrolandín e a Asociación Amigos dos Castros, organizadora da 'Festa dúas Fachos' na noite de San Xoán, acordaron suspender a festa deste ano. Fano após coñecer tamén a decisión do propio concello de Cuntis (Pontevedra) de prohibir celebrar estes eventos con carácter público polo Covid.

Xa o ano pasado suspendérona e nesta ocasión explican que optan pola mesma decisión. "A alta afluencia de visitantes, as medidas de seguridade e a propia responsabilidade impídenos organizar a festa como desexariamos", apuntan nun comunicado.