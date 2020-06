Os empresarios dos locais de noite esixen a reapertura cun 50% de capacidade na fase 3

A Federación Galega de Empresarios de Salas de Festa e Discotecas (Fesdiga) reclamou onte que se permita a reapertura dos locais de ocio nocturno cun 50% do aforo na fase 3 da desescalada, na que todo indica que Galicia entrará a partir xa do vindeiro luns.

A reclamación deste sector chega despòis de que non se incluíse a reapertura de bares de copas e discotecas con resticcións de aforo na orde publicada o sábado no Boletín Oficial do Estado (BOE) sobre a flexibilización das medidas durante a fase 3. Unha hipotética volta á actividade que si contemplaban os acordos do Consello de Ministros do 28 de abril.

Ante esta situación, Fesdiga reclama a reapertura na fase 3 e a ampliación do aforo cando menos ao 75% durante a fase 4,. ”Do contrario, moitos establecementos estarán condenados a pechar as súas portas”, advirten.

Samuel Pousada, presidente de Fesdiga, incideu tamén na necesidade de que as medidas de prevención adoptadas nestes establecementos resulten “razoables”. Esixiu tamén que se detalle xa a data da posible reapertura. “Establecer medidas sanitarias duras e absurdas só xerará dano ao sector”, advertiu Pousada, quen non é partidario da obrigatoriedade da máscara neste tipo de locais, nin dunha distancia de seguridade de dous metros, que poden incluso facer que os clientes se sintan “incómodos”.

Nesta liña, Pousada asegurou que, de non consensuarse as medidas de prevención co sector, “acabarán por pechar moitos establecementos”, o que causará que se poidan perder “máis de un millón de postos de traballo” só na comunidade.

Urxen deste modo ás autoridades a dialogar en prol do futuro do sector.