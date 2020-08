Os médicos da Primaria están nunha situación límite, denuncia o CESM

Santiago. “A Atención Primaria xa non pode máis”, esta é a conclusión da carta remitida onte pola sección galega da Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ao conselleiro, Jesús Vázquez Almuíña.

Os facultativos reclaman á Xunta que dote aos centros de saúde dos recursos humanos suficientes para afrontar a crecente demanda asistencial que ten provocado a situación pandémica nun servizo que viña xa sufrindo un deterioro progresivo durante os últimos anos.

A misiva que asinan Matilde Maceira, delegada de Atención Primaria do CESM Galicia e Ramón Barreiro, presidente desta central sindical denuncia a sobrecarga de traballo á que están sometidos os profesionais sanitarios ao “non cubrirse as ausencias de compañeiros por falta de médicos de familia, consecuencia dunha ausencia total de planificación que impide cubrir a demanda real de facultativos”, evidencian sobre unha situación que xa levou ao límite a varios centros de saúde ao longo da comunidade como o do Grove, onde ata fai unha semana había un só médico para atender a unha poboación que na época estival ronda as 25.000 persoas.

Por se esta sobrecarga de traballo non fora suficiente, a Xunta cargou sobre os profesionais da Atención Primaria labores de diagnóstico e seguimento de doentes con coronavirus, unha función que deberían levar a cabo rastrexadores mais que a propia Consellería lle atribuíu aos médicos da Atención Primaria, “ante o fracaso do sistema de seguimento de contactos infectados impulsado pola Xunta, ao non contar co persoal preciso para realizar estas tarefas”.

Este exceso de tarefas derivadas da crise sanitaria e da falta de persoal xunto cunhas condicións laborais que cualifican de “precarias”, ten abocado aos profesionais a unha situación límite tanto profesional, como física e psicoloxicamente.

Deste modo, denuncian os profesionais unha situación que tras as múltiples medidas negociadas e consensuadas coa Consellería durante o 2019, non mudou en absoluto senón que empeorou coa chegada da pandemia.

A OMS califica á Atención Primaria como “a asistencia sanitaria esencial”. Máis se cabe nun momento como o actual deberá ser tarefa da Administración converter os aplausos das fiestras en melloras laborais para os facultativos e aliviar así un servizo esencial dentro da sanidade pública. m.garrido