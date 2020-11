Os obxectivos dos peches: baixar a presión asistencial, evitar o confinamento domiciliario e salvar a campaña de Nadal

SANTIAGO. EP. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendeu que, aínda que non se pode descartar ningunha medida, as novas restricións que se aplican en Galicia adóptanse, entre outras cuestións, para "tentar evitar" o confinamento domiciliario. Tamén para baixar a presión asistencial en centros sanitarios, de discapacitados e residencias de maiores, e para tratar de "salvar" a campaña de Nadal. Así o trasladou nunha rolda de prensa celebrada este mércores tras a reunión do comité clínico e previa á reunión do consello interterritorial sanitario que terá lugar no ámbito estatal e no que, despois da petición de varios territorios, dáse por feito que se abordará a posibilidade do confinamento domiciliario.

Á espera deste encontro ou das medidas que poida tomar o Goberno, o presidente galego deu poucos datos. Así, preguntado sobre o toque de queda, defendeu que na Comunidade as restricións nocturnas mantéñense entre as 23,00 e as 6,00 horas.

Preguntado sobre a postura de Galicia en relación ao confinamento domiciliario, apuntou que o seu Executivo sempre vai estar a favor de que as comunidades poidan tomar as decisións que estimen oportunas segundo o que diten os datos epidemiolóxicos, e subliñou que a situación da Comunidade galega segue sendo "mellor" que a da media estatal e outros territorios.

Máis aló, insistiu en que, precisamente, as restricións tomadas este mércores responden á intención de "tentar evitar un confinamento domiciliario", ademais de reducir "a tensión sanitaria". "Anticiparse" para que non empeore a situación e tratar de dobregar a curva de contagios, esgrimiu, antes de apelar para logralo á responsabilidade de "todos".

SEN DESCARTAR NINGUNHA MEDIDA

"Pretendemos rebaixar a presión hospitalaria, sanitaria e nas residencias de maiores e centros de discapacidade; evitar o confinamento e xa un obxectivo moito máis difícil de alcanzar como é tentar salvar a campaña de Nadal", dixo o presidente galego, quen lembrou que nese momento prodúcese un pico de consumo na Comunidade tradicionalmente.

En todo caso, na súa resposta sobre o confinamento domiciliario, Feijóo deixou claro que non se "descarta" ningunha medida e que haberá que ir actuando segundo aconsélleno os datos epidemiolóxicos e os expertos.

LEALDADE INSTITUCIONAL

Na súa intervención, o presidente reivindicou que coas novas medidas Galicia volve ser "avanzada" entre as comunidades e garantiu que continuará coa súa "lealdade institucional" co Goberno de España.

En todo caso, contrapuxo que esta "lealdade institucional" é "compatible" coa "crítica construtiva" e suxeriu que, a diferenza do Executivo estatal, con medidas como as deste mércores, a Xunta "non esquiva responsabilidades".