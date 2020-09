Os pacientes ingresados soben a 228 en toda Galicia, dos que 26, un máis, se atopan na UCI

SANTIAGO. EP. Un total de 228 persoas con COVID-19 permanecen ingresadas este venres en centros hospitalarios de Galicia --19 máis que hai 24 horas--, das que 26 atópanse en unidades de coidados intensivos (UCI), un máis que o xoves, de acordo coas últimas cifras achegadas polas sete áreas sanitarias. Na área sanitaria da Coruña e Cee --a que máis casos activos de coronavirus acumula, cun total de 1.403--, son 62 os pacientes que necesitaron hospitalización, dos que nove están en UCI --oito no Complexo Hospitalario Universitario dá Coruña (CHUAC) e un no Hospital Modelo-- e 53 en planta --45 no CHUAC, un en Modelo, dous no Quirón e cinco no Hospital de Cee--.

En Lugo, o número de hospitalizados é de 69 persoas, tres máis con respecto a hai 24 horas. Delas, catro --unha máis-- se atopan na UCI do Hospital Lucus Augusti (HULA). Neste centro hai 44 pacientes en planta e tamén hai ingresados por COVID en Polusa (17), no Hospital da Mariña (1) e no de Monforte (3). En Ourense son 39 --seis máis-- as persoas hospitalizadas, das que hai cinco na unidade de coidados intensivos do Hospital Universitario de Ourense (CHUO). Así mesmo, atópanse en planta 29 persoas neste centro e outro cinco en Verín.

No caso da área de Santiago e Barbanza, informouse de 23 --seis máis-- persoas ingresadas en planta e dúas na UCI, todas elas no Hospital Clínico. En Vigo, as persoas con coronavirus en UCI son catro --una en Povisa e outras tres no Hospital Álvaro Cunqueiro-- e 14 en planta --10 no Cunqueiro, tres en Povisa e unha no Vithas Fátima--.

No caso de Pontevedra, son 10 os pacientes ingresados, dos que dous se atopan na UCI no Montecelo e o resto, en planta. Por último, na área sanitaria de Ferrol son cinco os ingresos, todos en planta.