A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informa que, na última actualización, o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 2.580. A cifra supón un incremento de 128 enfermos nas últimas 24 horas, tras a detección de 191 positivos e a alta cursada por 63 doentes.

Do total de casos activos, 1.240 son da área da Coruña, 4 máis que onte, 352 da de Lugo, 31 máis, 224 da de Ourense, 12 máis, 147 da de Pontevedra, 6 máis, 170 da área de Vigo, 15 máis, 329 da de Santiago, 55 máis, e 118 da de Ferrol, 5 máis.

Do total de pacientes positivos, 13 están en UCI, 1 máis, 73 en unidades de hospitalización, 3 máis, e 2.494 no domicilio, 124 máis. Polo de agora, en Galicia hai un total de 12.019 persoas curadas, 63 máis, rexistrándose 633 falecementos. Nas últimas 24 horas non se produciu ningún deceso.

O número de PCR realizadas é de 308.162.