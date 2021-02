Os usuarios de residencias con COVID baixan a 205 nunha xornada con 28 altas notificadas e dous novos casos

SANTIAGO. EP. Os usuarios de residencias de maiores con covid-19 descenderon de novo en Galicia, até os 205, nunha xornada na que se comunicaron dous novos casos --en DomusVi Laraxe de Cabanas e na vivenda comunitaria Sampedro na Merca--, pero tamén se notificaron 28 altas. A diferenza do que ocorre habitualmente, os datos deste sábado están desvinculados do groso de falecidos en centros xeriátricos notificados na pasada xornada polas autoridades sanitarias, dado que sete procedían de semanas atrás --había casos de novembro e decembro--. A Xunta, segundo Sanidade e Política Social, advertiu ás residencias en cuestión de que debían comunicar casos pendentes.

Nos datos deste sábado, á marxe dos dous novos positivos que se computan, saen da lista por negativizar 28 usuarios: 22 da residencia Nosa Señora do Carme en Sarria, tres do Fogar Santa María en Verín, dúas da vivenda comunitaria Sampedro na Merca e un usuario do centro de maiores de Caranza en Ferrol.

Deste xeito, entre os centros con máis usuarios con coronavirus inclúense a DomusVi Laraxe de Cabanas, con 53; A miña Casa Ferrol, con 28; DomusVi Carballo, con 18; Quercus de Leiro, con 11; e a Milagrosa da Coruña, con 10. No caso de Nosa Señora do Carme de Sarria, até agora entre os centros con máis positivos, pasa a situarse con 9, após o elevado número de altas notificado este sábado.

Ao redor dunha trintena de residencias contan con casos de usuarios infectados, aínda que por baixo da decena.

TRABALLADORES

En canto aos traballadores de residencias de maiores contaxiados, descenden a 98 despois de cinco altas: catro de persoal do fogar residencial Blanco Amor en Boborás e unha dun traballador da residencia San José e apartamentos tutelados en Arzúa.

Así, entre as residencias con máis traballadores contaxiados atópanse a DomusVi Laraxe, con 10; a San Bartolomeu de Xove, con 9; Ou Casón de Moeche, con 8; 7 no caso de San José de Arzúa; e Quercus de Leiro, Nosa Señora do Carme de Sarria e A miña Casa de Ferrol, con 6 positivos entre o seu cadro en cada un dos centros.

CENTROS DE DISCAPACIDADE

En canto aos centros de atención á discapacidade de Galicia, descenderon a 40 os usuarios con Covid-19, catro menos, despois do alta de oito acodes na residencia Pai Menni de Betanzos. Con todo, súmanse outro catro novos casos na residencia de atención á discapacidade de persoas gravemente afectadas de Aspanaes nas Pontes.

Así, a Residencia Adultos Pai Menni de Betanzos conta con 16 casos positivos; A nosa Señora de Fátima e Cristo Rei de Crecente, con 11; a Juan Vidán Torres de Santiago, con sete; e a Aspanaes das Pontes de García Rodríguez, con seis.

Pola súa banda, os traballadores destes centros con coronavirus mantéñense en 21. Deste xeito, a Pai Menni de Betanzos ten a 11 traballadores diagnosticados; a Juan Vidán Torres, DomusVi Bóveda e CAPD de Sarria, dúas en cada caso; e a Residencia do Imserso de Bergondo, CAPD da Coruña, Aspanaes das Pontes e A nosa Señora de Fátima e Cristo Rei de Crecente, un cada unha.