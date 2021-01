Otros mil positivos en un día marcan un nuevo récord de casos activos en Galicia: 10.864

Santiago. “Por lo que hemos observado en olas anteriores, el pico de contagios se alcanza generalmente varios días después de la toma de las medidas más restrictivas”, indica el profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública en la USC Alberto Ruano, que recuerda que eso fue lo que sucedió durante la primera y la segunda ola.

Sobre la primera, el profesor recuerda que, en Galicia, el pico de ingresos hospitalarios “se alcanzó el 6 de abril, habiéndose decretado el estado de alarma, con un duro confinamiento, el 14 de marzo”. En ese contexto, el número de ingresos hospitalarios “siguió creciendo hasta tres semanas después de decretarse el confinamiento”. Por lo que se evidencia que el pico de ingresos hospitalarios “ocurre 2 o 3 semanas más tarde”, afirma.

Esto supone, en opinión del doctor Ruano, que los ingresos que se están produciendo en la actualidad se corresponden con “contagios ocurridos bastantes días antes”. “Se espera un número de ingresos hospitalarios y en uci muy elevado y, previsiblemente superior al de la primera ola”, asegura el experto. A esto contribuye, además, que esta tercera ola “parte de una situación epidemiológica peor --casos activos existentes en la población-- que la de la primera ola”.

Ante esta previsión, el profesional cree que las nuevas restricciones “probablemente sean insuficientes”. “Se han perdido enormes oportunidades de estudiar el patrón de contagios al no poder analizar los datos que producen las aplicaciones móviles –por ejemplo, el patrón horario de los contactos de riesgo o los lugares en donde se producen estos contactos–”, considera el doctor Ruano, que apunta que esta información “hubiese sido tremendamente útil para tomar medidas basadas en datos reales”.

Asimismo, respecto a la posibilidad de recurrir de nuevo al confinamiento domiciliario, como en el mes de abril, el profesor lo tiene claro. “En el momento actual España tiene un número de casos por millón de habitantes igual al de Reino Unido y duplica el dato alemán”, indica, por lo que, pese a que el confinamiento “es una medida muy dura, tenemos evidencia científica de su efectividad durante la primera ola”.

Del mismo modo, también hay evidencias de que “la prohibición o reducción de contactos entre los no convivientes” ayuda. El objetivo principal de cualquier medida, para el profesional, es “preservar la salud” de la población y la “capacidad del sistema sanitario”, al menos, “mientras no haya una vacunación efectiva que permita conseguir una inmunidad de rebaño”. Es por ello que el profesor de la USC resalta que, al igual que “no tiene sentido no confinar cuando es necesario, tampoco lo tiene cuando la incidencia comunitaria es baja, como sigue siendo el caso de muchos municipios gallegos”, asegura, afirmando que ve las nuevas medidas “razonables” por el momento, dejando la puerta abierta a que puedan endurecerse en el futuro. Á.P.