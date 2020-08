Outro cribado na Coruña con máis de 60.000 PCR entre a mocidade

O Goberno galego anunciou onte a través do seu titular en funcións, Alberto Núñez Feijóo, da realización dun cribado masivo de probas PCR na Coruña entre persoas mozas de entre 18 e 40 anos.

Este screening masivo dará comezo na cidade herculina e irase estendendo a outras localidades da área en función dos datos epidemiolóxicos que vaia obtendo o departamento de Sanidade.

O presidente da Xunta en funcións fundamentou esta decisión na incidencia que as repuntas están a ter na mocidade. “Tres de cada catro positivos danse en persoas menores de 40 anos” e “o grupo de idade con máis novos casos é o que vai dende os 15 aos 25 anos”, salientou. Datos que explican a baixa incidencia hospitalaria que están tendo as repuntas nesta área e no conxunto da comunidade, pois en ambas máis do 95% dos casos activos evolucionan a través do seguimento domiciliario.

O cribado terá unha duración de arredor de dous meses, xa que segundo anunciou Feijóo “realizaranse 1.000 probas diarias até chegar ás 62.000 PCR”. Para isto demandou a colaboración da mocidade, para que acuda a realizar as probas cando lle sexa requerido.

Cabe recordar que non é o único cribado deste tipo que se está efectuando durante estos días na área sanitaria da Coruña. De feito o Sergas continúa cos test á poboación máis exposta da comarca, que onte se realizaron na Coruña e Arteixo e hoxe chegan a Cambre e Carral. Trátase de traballadoras do fogar, funcionarios municipais, corpos e forzas de seguridade, comerciais ou farmacéuticos, entre outros profesionais que traballan de cara ao público.

MANTEMENTO DAS MEDIDAS XA EXISTENTES. O presidente en funcións do Executivo galego anunciou tamén tras a reunión do comité de expertos sanitarios que se manteñen as medidas restritivas impostas hai quince días nesta área para facer fronte ás infeccións provocadas polo coronavirus.

Feijóo destacou a importancia de cumplir coas limitacións xa existentes, recoñecendo que “son medidas complexas e hai moitísima xente, moito turismo”. Non obstante, “o que importa é cumprir máis que valorar algunha medida preventiva adicional”, como a restricción da mobilidada, a fórmula empregada con acerto no brote da Mariña pero que no caso de Coruña crea maiores reticencias no Executivo galego dada a importancia económica da comarca.

O líder do Executivo galego salientou a mellora dos datos no últimos días, unha suavización da incidencia acumulada que non pode restar relevancia á gravidade actual da situación. “Parece que nos últimos tres días as cousas van a mellor dentro da gravidade”, destacou Alberto Núñez Feijóo, quen apuntou que se reduciu a incidencia de casos por cada 100.000 habitantes na cidade da Coruña e os seus concellos máis próximos. Sinalou tamén que “non parece acreditado que se estea estendendo o número de casos” a outros municipios da provincia ou da comunidade en xeral.

Aínda así a Xunta destacou que os barrios que “máis preocupan” a Sanidade pola concentración de casos positivos son Os Mallos, Agra do Orzán, Ventorrillo e Sagrada Familia na propia cidade herculina. Mentres que na área metropolitana Sanidade tamén vixía con especial intensidade Santa Cruz, Santa Cristina, Mera e Perillo en Oleiros; O Burgo en Culleredo; O Temple en Cambre; e Meicende en Arteixo.

A área sanitaria da Coruña-Cee aglutina o maior número de casos de toda a comunidade, tras chegar onte aos 960 casos activos, o 59,1% do total galego. Ademais, a pesares da baixa incidencia hospitalaria xa comentada con anterioridade, A Coruña acumula o 75,4% dos doentes hospitalizados por covid-19 en Galicia. Unha porcentaxe maior á de casos activos.

Núñez Feijóo rematou a súa comparecencia ante os medios destacando que “desgraciadamente non vamos a vivir como antes, temos que estar alerta porque o virus segue aí”.