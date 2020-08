A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informa que, na última actualización, o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 938, 111 máis nas últimas 24 horas. Deles 544 son da área da Coruña, 81 máis, 93 da de Lugo, 9 máis, 60 da de Ourense, 6 máis, 51 da de Pontevedra, 6 máis, 118 da área de Vigo, 2 máis, 43 da de Santiago, 2 menos, e 29 da de Ferrol, 9 máis.

Do total de pacientes positivos, 1 está en UCI, 2 menos, 40 en unidades de hospitalización, 5 máis, e 897 no domicilio, 108 máis. Polo de agora, en Galicia hai un total de 11.506 persoas curadas, rexistrándose 623 falecementos, un máis. A última persoa falecida foi un varón de 90 anos que estaba ingresado no CHUO e presentaba patoloxías previas.

O número de PCR realizadas é de 272.115.