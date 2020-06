Pablo Isla: “No hay soluciones mágicas para afrontar la crisis”

El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha afirmado que "no hay soluciones mágicas, ni fáciles" para afrontar la crisis derivada de la pandemia del Covid-19 y ha pedido "no revertir las reformas eficaces", al tiempo que ha subrayado que el plan de recuperación es "muy complejo y con muchas variables", por lo que ha pedido responsabilidad y diálogo social.

"El plan de recuperación es muy complejo y con muchas variables y exigirá mucha disciplina, constancia, rigor, imaginación, audacia y madurez, un comportamiento de muchísima responsabilidad por parte del Gobierno, partidos políticos, empresarios, sindicatos y de todos los ciudadanos", ha afirmado en su intervención en la Cumbre empresarial de la CEOE, donde ha señalado que se trata de una crisis de "una complejidad muy grande", caracterizada por su "severidad, temporalidad y globalidad".

Además de la búsqueda de consensos "lo más amplios posibles", Isla ha considerado necesario que, en muchos ámbitos, "lo que se haga, salga del diálogo social".

Isla ha considerado clave generar "certidumbre y seguridad jurídica" a empresas e inversores nacionales e internacionales. "Cuando no hay seguridad jurídica la inversión se retrae, la seguridad jurídica es clave para planificar inversiones a largo plazo y generar empleo. Este es nuestro gran objetivo", ha señalado.

"NO DESMONTAR LO QUE ESTA FUNCIONANDO"

Asimismo, ha afirmado que es necesario "huir de dogmatismos e ideas preconcebidas" en las medidas para salir de la crisis. "Tan importante como las medidas que se tomen es no desmontar lo que está funcionando. No hay que revertir las reformas eficaces, la economía española lo que necesita es ser mas flexible y competitiva, no hay que introducir rigideces que sean negativas para la creación de empleo", ha subrayado.

En materia de fiscalidad, el presidente de Inditex ha señalado que hay que procurar llevar a cabo un debate sobre cómo generar más crecimiento económico y en consecuencia mayor recaudación "mucho más que subidas de tipos impositivos".

En el corto plazo, Isla ha considerado "muy importantísimo" no retirar o "descafeinar antes de tiempo" las medidas que están ayudando a que no se destruya el tejido empresarial, fundamentalmente los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) y los avales públicos. "Si se destruye el tejido empresarial es mucho más difícil reconstruirlo y tendría un impacto muy signficativo en términos de empleo", ha señalado.

MADRID/SANTIAGO. EUROPA PRESS