Piden unha partida para o pulo do sector cultural

BNG A portavoz do grupo do BNG de Santiago, Goretti Sanmartín, reclamou a ampliación dos fondos da convocatoria para asociacións culturais aprobada onte en Xunta de Goberno cunha cantidade de 50.000 para entidades sen ánimo de lucro e de 100.000 a empresas. Lembra que no Plan de revitalización da cultura, que foi unha das iniciativas do BNG aprobadas no Pleno da semana pasada, a proposta era de triplicar a cantidade da última convocatoria formal de 2018 e investir un mínimo de 300.000 € para axudas ao sector profesional e 150.000 para axudas a asociacións culturais e entidades sen ánimo de lucro. O BNG considera que chega tarde esta convocatoria de axudas ao sector cultural, con axudas directas a profesionais e particulares que presenten proxectos e tamén para o tecido asociativo sen ánimo de lucro, tras medio ano perdido. Para iso, propón que o prazo de realización das actividades acollidas a esta axuda chegue a marzo de 2021 por se hai que adiar de novo algunha das actividades. Sanmartín tamén estima prioritario que se realice un pagamento anticipado do gasto do 70 % do importe que se conceda a cada entidade e o 30 % restante cando se desenvolvan as actividades. ECG