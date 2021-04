Policías gallegos se unen a sus colegas catalanes y valoran la vía judicial para ser vacunados

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Galicia plantea usar la vía judicial para lograr una respuesta que “urge” y no llega por parte del Servizo Galego de Saúde (Sergas) sobre la vacunación de los agentes de la Policía Nacional. Ponen el foco en los efectivos de entre 56 y 60 años, pero también en los que afrontan una situación de incapacidad momentánea, en segunda actividad o afectados por algún error en la transmisión de los listados.

“Urge una respuesta rápida que de momento no se está dando. Llamamos a jefatura, jefatura nos dice que depende del Sergas, el Sergas no nos contesta. Estamos en una situación un poco delicada y como no nos han contestado estamos mirando otras alternativas”, resalta Roberto González, secretario general de la citada asociación.

Aunque eso no es todo, desde la agrupación también barajan pedir el amparo al Ministerio de Sanidad si en este caso el Sergas no cumple o no da una respuesta que ya han requerido múltiples veces. La última fue la semana pasada, mediante una carta (aún sin responder) que remitieron a Julio García Comesaña, conselleiro de Sanidade. “Si no hay ninguna solución tenemos pensado solicitar a Sanidad que nos vacunen, al final dependemos también del Ministerio del Interior”, recalca.

SIN CAMBIOS. Desde que enviaron la misiva a la Consellería nada ha variado. Los policías nacionales gallegos siguen sin saber cuándo se vacunarán sus compañeros de entre 56 y 60 años. “Cuando nos pusieron la primera dosis de AstraZeneca al resto, ellos no podían entrar porque eran mayores. Después cambió la estrategia y ahora no pueden entrar porque no está recomendada para esas edades”, explica el secretario general del SUP en Galicia.

Por ello, González reconoce que están en un “limbo” del que hasta ahora no han salido porque de momento no nos dan ninguna solución”. Este panorama se hace extensible a muchos policías que (por estar en una situación de incapacidad temporal, en segunda actividad o porque hubo algún error en la transmisión de los listados) tampoco se han vacunado.

EL JUZGADO. Sobre las acciones judiciales, que podrían llegar como último recurso, González matiza que “si las efectuamos ya las comunicaremos” y que su objetivo mediante las mismas es “que se cumpla la estrategia de vacunación”. En esta última actualización “se dice que a nosotros se nos vacunará después de que vacunen a los mayores de 60 años y luego empezarán con los policías, el caso es que hay policías menores de 60 años que aún no han sido vacunados, entonces estamos pensando en recurrir a la justicia como ha pasado en Cataluña”, comenta.

Por el momento, se preparan para “consensuar las medidas que llevemos a cabo con el resto de sindicatos”, cuenta asimismo, apuntando que estaban “esperando a raíz del escrito que presentamos la semana pasada”. “Hemos dado una semana de margen, si no nos contestan pues ya iremos a la siguiente fase”, indica González, quien subraya además que tienen la “intención de avanzar en los próximos días, lo antes posible” porque sus compañeros siguen sin la inyección.

En este contexto, según informa, los funcionarios de la Policía Nacional de entre 55 y 65 años representan el 15% de los 2.700 efectivos en Galicia, sin contar con los agentes de las unidades adscritas. Paralelamente, hay un porcentaje que “no es muy grande, pero sí suficiente como para preocuparnos que es los que están de incapacidad temporal o no los han citado”, expone, manifestando que suponen “unos 100 aproximadamente”.