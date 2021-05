Pontón pide limitar movilidad a territorios con igual o menor incidencia

Santiago. EFE. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha insistido este sábado, a punto de finalizar el estado de alarma, en limitar la movilidad con Galicia a personas que provengan de territorios con una incidencia similar o inferior a la comunidad gallega. En un comunicado, Pontón reconoce el comportamiento de los gallegos que, de modo mayoritario, ha sido "ejemplar" durante la pandemia, lo que permite seguir con la desescalada. En cualquier caso, pide "prudencia y no bajar la guardia", ya que queda "mucho camino por hacer y más del 80 % de la población continúa sin inmunizar con la dosis completa".

Por lo tanto, "para no dar pasos atrás", hasta completar la vacunación y alcanzar la inmunidad de grupo, Pontón insiste en su propuesta al presidente gallego para que permita la movilidad con Galicia únicamente a personas que provengan de territorios con igual o menor incidencia de contagios. La portavoz nacional del BNG apunta también que otra medida que debería adoptar la Xunta sería unificar los horarios de restaurantes, bares y cafeterías, ya que entiende que "no hay ninguna razón objetiva" para que no sea así. A partir de esta medianoche los restaurantes podrán abrir hasta la 1, mientras que bares y cafeterías podrán hacerlo hasta las 23 horas.