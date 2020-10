Proyectan un método que calcula las camas necesarias en las ucis

Uno de los mayores problemas a los que hubo que enfrentarse en la respuesta sanitaria al coronavirus fue el de la gestión de las unidades de cuidados intensivos (ucis) de los hospitales. Atendiendo a esta situación, investigadores de la Universidade de Santiago, la de Vigo y el Servizo Galego de Saúde diseñaron un método para determinar con antelación las camas necesarias por la covid-19 en estas unidades.

El trabajo, firmado por el catedrático de Análise Matemática de la USC, Juan José Nieto Roig; Iván Area, de la UVigo, junto a Xurxo Hervada y María Jesús Purriños, del Sergas, acaba de publicarse en la revista Alexandria Engineering Journal con el título Determination in Galicia of the required beds at intensive care units.

El punto de partida para el diseño del método “fue la estimación inicial del comportamiento de la ola, usando modelos compartimentales”, apuntan sus autores. Una vez obtenida la previsión, se realiza una estimación de camas en base a un porcentaje de los datos acumulados de los 15 días previos a la fecha que interesa. “Es algo obvio: el número de personas que ingresan en la uci depende de los casos de los días previos”, aseguran los investigadores.

Cuando se tiene la herramienta, añaden, “la ventaja de tener un cálculo del número de casos diarios muy aproximada permite tener estimaciones bastantes próximas a la realidad” del número de plazas necesarias.

La gestión de las camas de estas unidades es “un problema de enorme complejidad y repercusión”, si se tiene en cuenta que el coste de cada puesto es de “más de 1.000 euros diarios, lo que supone una enorme repercusión económica”.

Además, recuerdan que “un número insuficiente implica la no disponibilidad de camas de uci para personas con covid u otras dolencias”.

Es por esto que insisten en la importancia de conocer de antemano las necesidades de recursos en estos servicios, ya que no se puede improvisar, pues son camas que requieren aparataje muy específico, como respiradores o monitores y recursos humanos formados en su uso, además de un espacio físico muy superior a una cama normal. “O se prepara de antemano, o se fracasa en cubrir la demanda”, insisten.

LÍNEA DE CONTINUIDAD Además de idear este método, Juan José Nieto Roig e Iván Area forman parte del grupo de investigadores que adelantó cómo sería la expansión de la pandemia del covid-19 en Galicia al comienzo.

Basándose en el análisis de los datos de Wuhan, el grupo integrado por ellos dos con Delfim Torres y Faiçal Ndaïrou, estos de la Universidade de Aveiro, realizó una serie de simulaciones que situaban el máximo número de casos alrededor del 5 de abril, “una predicción, con más de un mes de antelación, que se comprobó en su día que fue cierta”, recuerdan.”