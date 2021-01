¿Qué se permite con las nuevas restricciones?

Las nuevas medidas restrictivas, desarrolladas por el comité clínico de la Xunta, comenzarán a aplicarse en Galicia hoy, ante el inminente avance del COVID. El virus sigue dibujando un panorama preocupante que ha obligado a imponer las restricciones más duras en 115 de los 313 concellos gallegos, donde reside el 72 por ciento de la población. Como consecuencia de su dramático empeoramiento en la extensión del virus, las restricciones serán especialmente severas en Arteixo, Xinzo de Limia e Viveiro, donde desde hoy permanecerá cerrada cualquier actividad no esencial y la hostelería. Bares y restaurantes siguen por ahora abiertos hasta las seis de la tarde en el resto de los ayuntamientos.

¿abren LAS CAFETERÍAS DE LOS centros sanitarios? Efectivamente. Los establecimientos de estos espacios o de trabajo que limiten la actividad únicamente a sus profesionales y acompañantes de enfermos en los centros sanitarios mantienen este servicio.

¿HASTA QUÉ HORA PUEDO PEDIR COMIDA DOMICILIO? En el estado de alto riesgo la hostelería cierra su interior y solo pueden abrir las terrazas al 50 % del aforo y hasta las 18.00 horas. Sin embargo, se mantiene el servicio de recogida y las entregas a domicilio, que podrán realizarse hasta las 00.00 horas.

¿Y SALIR A CORRER ES POSIBLE? Sí. La práctica de actividades físicas y deportivas que no estén federadas, al aire libre, podrá hacerse de forma individual o colectiva, hasta un máximo de cuatro personas (excluido el monitor), sean o no convivientes.

ESTOY FEDERADO, ¿PUEDO HACER DEPORTE? Quedan suspendidas las competiciones deportivas de nivel autonómico. Asimismo, los entrenamientos estarán sometidos a la restricción vinculada con el resto de actividades físicas, debiendo respetar las limitaciones de entrada y salida existentes, así como el toque de queda. Mientras tanto, las competiciones deportivas federadas de nivel nacional y sus ejercicios se harán de acuerdo con lo establecido por la administración competente.

¿Está permitido ir al GIMNASIO? ¿tendrán VESTUARIOs? El límite colectivo para hacer deporte en estos espacios es el mismo que al aire libre, aunque no podrá superarse la mitad de la capacidad máxima en sus instalaciones. Asimismo, deberán instaurarse medidas para asegurar la distancia interpersonal.

En ningún caso se abrirán los vestuarios y zonas de ducha a los usuarios, pudiendo habilitarse (en casos muy necesarios) áreas auxiliares. La ocupación máxima de estas será de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que precisen asistencia (un único acompañante). Igualmente, deberán desinfectarse tras su uso y al finalizar el día.

¿PUEDO MOVERME A OTRO municipio PARA IR A mi CLASE DE FRANCÉS? Así es. Las restricciones de movilidad entre ayuntamientos no afectarán a quienes deban asistir a su academia de idiomas, clases para el refuerzo educativo de materias incluidas en el plan de estudios educativo regulado, conservatorios y escuelas de música, así como quienes estén preparando procesos selectivos en diversos centros.

Además del resto de motivos (laborales, educativos, sanitarios) que permiten desplazamientos entre los municipios gallegos, también podrá ir a otra localidad la gente que posea huertas o animales en dicho destino y vaya para cuidarlos.

SI ME REúno CON MIS COMPAÑEROS PARA UN TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD ¿CUáNTOS TENEMOS QUE SER? La permanencia de grupos de personas en espacios de uso público y privado, tanto cerrados como al aire libre, queda condicionada a que no se supere el número máximo de cuatro personas, salvo cuando estas convivan en el mismo domicilio. La limitación prevista en esta cantidad no es aplicable en los casos de actividades laborales, institucionales, empresariales, profesionales, sindicales o de representación de trabajadores y administrativas. Esto también incluye las acciones en los centros universitarios, educativos, de formación u ocupacionales, siempre que se adopten las medidas previstas en los protocolos de funcionamiento correspondientes.

¿podría CAZAR lobos en OTRO CONCELLO CON SEIS PERSONAS MÁS? En función de diferentes supuestos, las actuaciones de caza colectiva sobre las especies cinegéticas del jabalí y el lobo quedan excluidas de las limitaciones relativas a la entrada y salida existentes entre municipios, posibilitando que estas personas también se congreguen sobrepasando las restricciones vinculadas a la permanencia de grupos en espacios públicos.

¿PUEDO IR DE COMPRAS EN LA ZONA DONDE TRABAJO PERO NO RESIDO? La movilidad está permitida para cumplir las obligaciones laborales. En este sentido, no debería realizarse compra alguna en el municipio donde se trabaja, salvo si fuese vital por fuerza mayor o situación de necesidad acudir a algún supermercado o farmacia de la zona, por ejemplo (sin contar a sus empleados que deben ir a prestar este servicio).

¿QUÉ PASA CON XINZO, VIVEIRO Y ARTEIXO? Los tres municipios entrarán hoy en un nivel especial de restricciones que abarca la suspensión de actividades recreativas y deportivas y el cierre de toda la actividad no esencial, incluida la hostelería, así como la prohibición de reunirse con personas no convivientes.